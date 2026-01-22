在市府辦公室愛愛被人圍觀，官員不滿遭解雇反求償723萬：我有苦勞耶！圖／翻自《Biobio Chile》

智利維塔庫拉市一名官員，去年6月被發現利用市府辦公室當成摩鐵愛愛，更被其他人發現圍觀。事件爆發後，這名官員被解雇，不過近日這名前官員提起訴訟，反控告遭到市府不當解雇，並造成他名譽與心理受損，並求償2億智利披索（約新台幣723萬元）。

據《Biobio Chile》報導，這名負責電腦工程部門的官員，在去年6月被拍到利用市府的一間公共辦公室空間，當成摩鐵，與另一名員工在辦公室裡愛愛。由於現場都是落地窗玻璃，加上附近就是一處大公園，因此現場有許多民眾都目擊到這場活春宮，更有人拿出手機拍攝。然後這對影片被網友瘋傳後，這名官員與當事員工都遭到市府調查，就在去年11月，兩人都遭到市府解雇。

不過這名官員認為自己遭到不當解雇，該名官員表示，自己擔任電腦工程部門主管，認真盡責，培訓200多名員工。他從2016年起任職至去年，每一年考績都是拿優等，但是他抱怨，在活春宮事件的調查過程中，市府與調查人員恣意妄為，對他進行不利評鑑，造成他名譽嚴重受損，抹滅他過去在市府的努力，並導致他心靈嚴重受創，讓他出現恐懼、壓力和焦慮症。

於是這名官員在去年底，對市府提起訴訟，要求市府賠償2億智利披索。他也指責，市府對他人權侵害，希望透過訴訟，盼市府對他道歉，據悉目前訴訟仍在進行當中，維塔庫拉市府對此消息尚未有官方回應。另一方面，報導指出，這起活春宮案的另一名市府前員工，則是未對市府有進一步動作。



