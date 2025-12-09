在年輕族群支持度輸王世堅 鈕則勳曝蔣萬安2隱憂：可學學陳其邁

2026台北市長選舉，民進黨究竟要派誰出戰現任市長蔣萬安，各界都十分關注。日前有民調顯示，蔣萬安在所有對比組合中，全都大幅領先民進黨的潛在人選，但在20至29歲族群，民進黨立委王世堅支持度是贏過蔣萬安。對此，文化大學廣告系主任鈕則勳點出蔣萬安有2大隱憂，建議可以學學高雄市長陳其邁，多去行銷台北藉此抓住更多年輕人的目光。

台北市長蔣萬安。（資料照／中天新聞）

根據《TVBS民調中心》公布的最新民調顯示，民進黨若推派立委王世堅對決蔣萬安，與去年 12 月的調查相較，蔣萬安支持度略減 1 個百分點至 55%，王世堅支持度則略增 4 個百分點至 31%，雙方差距縮小至24個百分點，另外14%未決定。

若民進黨推派吳怡農參選，61%支持蔣萬安，24%支持吳怡農，雙方差距 37 個百分點。若民進黨推派行政院副院長鄭麗君參選，蔣萬安支持度為 62%， 鄭麗君的支持度為 24%。若民進黨推派沈伯洋參選，64%支持蔣萬安，22%支持沈伯洋，14%未決定。若民進黨由林右昌角逐，65%支持蔣萬安，19%支持林右昌，17%未決定。

對此，鈕則勳昨日在個人YT頻道直播分析這份民調。他表示蔣萬安對上綠營這些潛在人選，仍有壓倒性的優勢，不過從交叉分析中，看得出蔣萬安在2個族群有一定程度的隱憂。

鈕則勳指出，在20至29歲這個族群，蔣萬安支持度31%，遠遠落後王世堅的48%，差距來到17%，這是他的第一個警訊；其次，蔣萬安在中正萬華區的支持度下滑16個百分點，王世堅則上升5個百分點，雖然在該區蔣萬安仍領先王世堅，但一下子下滑16個百分點，這是蔣萬安要特別注意的。

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

鈕則勳認為，造成這2個警訊的原因非常簡單。首先，20至29歲這個族群，一定都有接觸到王世堅〈沒出息〉這首歌，抑或是在抖音相關爆紅的訊息等，這會讓年輕族群認為，王世堅是個非常有趣的政治人物，加上他打藍也批綠，話題滿滿，也直接挹注反映在這次的民調支持度上。

其次，鈕則勳提到，王世堅在整個創意問政的過程中，的確有其行銷脈絡和邏輯，但他認為蔣萬安也不用太緊張，當「從從容容」話題效應逐漸淡下來後，就會回歸基本盤。

鈕則勳也建議，蔣萬安不用因為在20至29歲這個族群支持度輸給王世堅，就去做譁眾取寵、討好年輕人的動作，但可以從幾個脈絡上去做深刻著墨。

鈕則勳點出，第一個是在政策面向，能否抓住年輕族群的痛點，進而在政策提出時幫忙解決問題；第二個像是演唱會經濟，陳其邁搞了不少演唱會經濟，這對於獲得年輕選票的關注有絕對程度的影響，畢竟高雄在這塊真的具有明顯優勢，他認為台北在這塊也是可以去做後續補強的。

高雄市長陳其邁。（資料照／中天新聞）

鈕則勳接著點出第三個，台北很多節慶活動，但從行銷觀點來看，以台北燈會為例，其亮點和創意賣點似乎愈來愈不足，建議北市府可從中不斷翻新，結合現今的行銷科技，包括AR、MR、AI等，若把行銷科技注入在創意的活動中或讓台北市的活動更加有現代感，年輕族群可能也會買單。

最後鈕則勳認為，民進黨要徵召或提名王世堅選台北市長的可能性較低，畢竟總統賴清德還要拚2028連任，絕對不放心在首都提名可能和他唱反調的王世堅。

