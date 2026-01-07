在弧線與光影之間 醞釀一座當代法式居所

蔡哲明 圖片來源｜優尼客空間設計

「法式風格」在當代住宅設計中，早已不是繁複雕飾與華麗堆疊的代名詞，本案以溫潤內斂的「法式奶油調性」當作主軸，從建築語彙到居家空間，透過弧形線條、柔光材質以及永續思維的交織，構築一處兼具詩意與實用性的現代居所。

本案為「法式奶油風（French Cream Style）（圖片來源：優尼客空間設計）

外在語彙的延伸柔化 光與材質的共構

此案從空間結構的處理即可看出設計團隊對建築語彙的高度重視，大量圓弧元素被運用於門邊、轉角與隔間設計，弱化傳統樑柱與牆面銳利，使得室內動線更顯流暢、包覆性的體驗。這類弧形語言，不僅呼應法式建築常見的拱門意象，也在視覺與心理層次上降低空間壓迫，使居住者得以在日常移動中感受舒適從容。

大量圓弧元素（圖片來源：優尼客空間設計）

空間色彩以奶油白、淺米杏為基礎，配置局部深色木質與黑色鐵件，打造出柔中帶剛的層次關係。在設計上刻意避免過度裝飾，轉而透過材質本身的肌理呈現。走道牆面選擇具有手感溫度的藝術塗料，讓牆體在自然光照下產生細膩變化，搭配壓花玻璃與長虹玻璃等透光特性，達到引光、濾光而不直視效果，有效降低白天對人工照明依賴，具體回應節能減碳的永續概念。

配置局部深色木質與黑色鐵件（圖片來源：優尼客空間設計）

內在空間層次 收納、展示與留白 保有空間彈性

客廳作為室內核心，延續整體柔和意象，地坪鋪設人字型拼木地板，替空間注入自然溫度。視覺焦點落在弧形展示櫃的層次上，深色木紋背板配上隱藏式燈帶，使收藏品在光影襯托下自然成為主角。收納櫃體則以線板比例與低調金屬細膩呈現，有效平衡機能需求與視覺留白，使得空間能保有呼吸感，而非遭到櫃體填滿。

收納櫃體以線板比例與低調金屬細膩呈現（圖片來源：優尼客空間設計）

多功能房透過黑色鐵件折疊門界定空間，玻璃材質的導入讓視線可以穿透，維持整體通透，門片開啟之後，空間即成客廳的延伸；關閉則轉化為獨立使用的閱讀室及工作區。地坪材質轉換，進而暗示場域分野，在不設實體牆的設計下，完成空間層次界定，展現高度彈性的使用機能。

多功能房透過黑色鐵件折疊門界定空間（圖片來源：優尼客空間設計）

餐廚空間的光影設計 回歸純粹的休憩場域

餐廚區以圓弧拱門作為視覺切入，連接公共空間的整體動線，中島上方的復古造型吊燈，搭配奶油色櫥櫃形成溫柔對話，為日常用餐強化儀式感。局部透光隔間使得自然光照射，減少白日照明使用；櫃體內部配置感應燈設計，在夜晚提供適合光源，兼顧使用美感與能源效率。

餐廚區以圓弧拱門作為視覺切入（圖片來源：優尼客空間設計）

從主臥延續圓弧語彙，床頭背牆以暖色藝術塗料當作基底，斑駁紋理如同時間沉澱痕跡，營造安定、放鬆的休息氛圍。復古壁燈散發柔光，與自然採光形成進階對比，讓空間在日夜之間呈現不同光線。玻璃隔間運用，在劃分機能也同時保留視覺延伸，使得私密空間依然保持通透與輕盈。

床頭背牆以暖色藝術塗料當作基底（圖片來源：優尼客空間設計）

此案從圓弧鐵件門、玻璃折射光影，到自然素材等，並不追求短暫流行，而是講求耐看、耐用與易於維護的設計精神。這類空間，不僅只是風格呈現，更是一種對生活節奏與永續價值回應，讓美感隨時間累積，而非隨潮流消逝。

