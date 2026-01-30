在怎麼野蠻也不能把預算法當塑膠

藍白黨團力擋，讓2026年度中央政府總預算案到本會期最後一天都尚未交付委員會審查，更遑論進入實質審查，圖為30日近午國民黨團在議場內開會。攝影李智為

羅承宗／國立高雄科技大學科技法律研究所教授

今年要執行的預算，係在去年初由行政部門從概算案一路堆疊編制預算案後，於去年8月間送交民意機關審議。理想上，民意代表們就要好好運用剩餘的4個月時間，就各項預算支出的妥適性進行審查刪減，為人民的納稅錢把關。就法而論，在中央層次，預算法第51條前段即明白規定，總預算案應於會計年度開始1個月前由立法院議決，並於會計年度開始15日前由總統公布之。至於地方預算層次，依同法第96條規定亦准用之。遺憾的是，把預算法當塑膠看，似乎是當下的時代政治風潮。

在中央的立法院部分，從去年9月到12月，原本該是認真審查預算的預算會期，結果卻胡搞瞎忙，導致規模超過3兆之譜的2026年度中央政府總預算案，到了本會期最後一天，都尚未交付委員會審查。立委諸公們要切記：擱置預算審議終究也要有個限度。2027年度中央政府總預算案的概算即將農曆過年後開始彙整堆疊。到了今年8月，行政院又將提送2027年度中央政府總預算案至立法院審議。屆時難道還要繼續維持讓預算案不付委的歪風嗎？尤其2026年地方大選日近，許多志在角逐地方民選首長的立委們，下半年大概不會認真上班。這個預算爛尾殘局該怎麼收拾？多數席次的中國國民黨等立委諸公們，總是要有個決斷。

其次，觀察地方政府2026年度總預算案議會審查實況，桃園市、台中市、臺南市分別於去年12月間三讀通過，尚符法制常軌。最離譜的是臺北市，因民進黨團不滿北市府沒有將中央給的1,149億統籌分配稅款全部編入送審，短差442億云云，屢在一讀會提出擱置，延宕到了12月中才付委審查。明明從去年9月就可以開始動手審議的北市府預算案，虛耗了3個月後才要付委。急就章審查出來的預算，品質能不粗糙拙劣嗎？議員諸公們，真對得起臺北市市民的稅金供養乎？

2026年度中央政府總預算案的迄今未付委，以及2026年度臺北市總預算延宕付委，兩者間都有一個共通特徵：亦即拿「預算未編足」當理由，作為拒審預算案藉口。問題是，憲法第70條抑或地方制度法第41條皆規定針對預算案，不得為增加支出之提議。這大概是中學程度的公民素養。立委或民代的任務，在於針對行政部門提出的預算案進行審議。所謂審議，就是針對不妥之處，進行實質刪減。以「預算未編足」作為拒審預算案之理由，乃預算法上之無稽，更是罔顧民眾福祉的違法失職之舉。要之，把預算法當塑膠看，以種種藉口擱置總預算案這檔事，已非藍白綠的政治顏色問題，而是個有樣學樣的時代歪風，令人感嘆。

文末，筆者仍天真相信：政府預算來自於人民稅金所積累，預算案要經過議會審議通過才能放行，旨在實踐財政民主主義精神。在臺灣政壇上，滿口荒唐福利支票、漠視預算審議的民意代表已過度飽和了。江山代有人才出，不管是國政抑或市政，期待次世代的政治人物能配置更多的財政理智，俾建構遵循財政永續原則的良善公共行政。

