在悲傷中迎接2026！雪梨跨年煙火主秀前「默哀一分鐘」向槍擊案受害者致意

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

一年一度的雪梨跨年煙火再度點亮港灣夜空，雪梨港灣大橋與雪梨歌劇院煙火齊放，壯觀場面向來是全球跨年焦點，吸引大量觀光客與觀眾關注。今年活動在歡慶之餘，也特別加入莊重儀式，向近期事件中的受害者表達哀悼。

儘管12月14日發生邦代海灘槍擊事件釀16人死亡，澳洲官方仍決定照常舉行跨年活動，但在晚間11時安排「團結時刻」（Moment of Unity），進行一分鐘默哀，向受害者致意，同時傳達和平與團結的訊息。

根據娛樂媒體Parade整理的活動時程，雪梨跨年活動自晚間7時30分揭開序幕，由原住民團體Tribal Warrior Association主持傳統「淨化儀式」（Smoking Ceremony），以燃燒當地植物祈求祝福與團結。晚間8時30分，港灣大橋橋墩點亮燈光，迎接來自各地的遊客；9時則由原住民主導第一場煙火秀，結合音樂、舞蹈與藝術，向天空、土地與海洋致敬。10時整，現場燈光也將亮起，表達對精神健康機構Beyond Blue的支持。

晚間11時，大橋上將顯示「Peace」字樣，並進行一分鐘默哀，悼念邦代海灘事件的受害者。午夜12時，重頭戲主煙火秀正式登場，煙火自港灣、港橋、歌劇院及城市屋頂同步施放，搭配作曲家Jono Ma創作的原創音樂，融合電子、靈魂與鼓貝斯風格，並結合原住民與托雷斯海峽島民藝術家的視覺創作，為新年揭開情感豐沛的序幕。

