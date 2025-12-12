在愛裡學會勇敢 新北獲教育部特色學校與績優人員肯定

中信國小鄭媛元專輔老師以真誠與溫柔接住每一位悄悄求助的學生

五峰國中梁禮昇學務主任建構跨處室合作機制，整合學務與輔導資源，確保每位學生的需要

永吉國小創新行動將生命之美與助人價值從校園延伸至社區

新北市教育局長期推動系統化生命教育，今年在教育部生命教育特色學校及績優人員評選中再創佳績。永吉國小獲選「生命教育特色學校」，中信國小專任輔導教師鄭媛元及五峰國中學務主任梁禮昇，同時獲頒生命教育績優人員殊榮，展現新北生命教育從課堂到生活的深厚能量。

獲獎的永吉國小「吉享養雞場」打造最貼近生活的生命教育教室，學校成立「友善吉雞小隊」，邀請包含高關懷及弱勢學生在內的孩子擔任雞舍小管家，每天分組負責餵食、換水、撿蛋與環境清潔。孩子在照顧生命的過程中，學會為一件事負責、為一個生命堅持，也從被需要中長出自信。特別的是，雞蛋不只在校園內分享，也定期送到教養院與社區長者手中，讓孩子把「被愛」轉化為「去愛」，將生命的美好從學校內擴散到鄰近社區。

廣告 廣告

中信國小專任輔導教師鄭媛元，11年來秉持「以生命陪伴生命」的信念，守護每一個願意寫信求助的孩子。她經營實體輔導信箱，堅持100%親筆回信，累計回覆逾600封，以真誠與溫柔接住每一次不敢說出口的求救訊號；同時設計「輔導處小客人」活動，透過精緻化、情境化課程，讓學生帶著好奇而非害怕走進輔導室，將原本充滿壓力的空間，轉變為可以安心表達情緒的避風港。

五峰國中學務主任梁禮昇，以「期待成為彼此生命中的加分者」作為座右銘，從制度面與關係面雙軌並進，建立跨處室合作機制，整合學輔資源，讓孩子的出缺席、情緒變化及人際困擾都「有人看見、有人回應」。他長期陪伴高關懷學生，以行動示範什麼是被信任、被陪著走，相關真實故事更感動許多師生，被改編為微電影《半生》，讓更多人看見生命教育不僅是口號，而是在關鍵時刻「願意陪伴孩子多走一步」的那份堅持。