「在我老家 砸死你」 廣東食客下單後等26分鐘 撂狠話

一名老人對著該服務員辱罵。(視頻截圖)

廣東深圳一家餐廳負責人劉先生表示，5日晚上有一名顧客因等餐時間長，竟然直接向一名女性服務員拋擲餐具，還辱罵並推搡了店裡的服務員；劉先生無奈表示，「希望顧客給我們一句道歉」，當地派出所接到報案後介入，但警方表示，涉事的老太太拒絕道歉，他們準備公事公辦。

大風新聞報導，根據網友發布的監控視頻顯示，2月5日晚7時47分，在一家餐廳的出餐口處，一名女性服務員在等待出餐時，有人向該服務員方向拋擲不明物品，砸中飯店貨架上的酒瓶，導致酒瓶掉落後摔碎。只見一名老人對著該服務員辱罵，「要在我老家，砸死你。」另一名老太太走上前道，「你就在這裡站著不動，還我自己上（菜），這是在磨（時間），不給我們上（菜）」。

另一視角的監控顯示，該服務員還未開口解釋，脖頸處被老太太推了一把，另一名老人將老太太拉走，並對服務員辱罵，其中包括，「人都吃完都走了，菜還怎麼吃？干你XX的飯店。」

餐廳負責人劉先生表示，當晚高峰期間，店內餐位都坐滿顧客，排隊時間通常會在15至40分鐘不等，最長時可能達1小時左右。劉先生說，涉事的那桌顧客是兩名老人，一名女子，一個孩子，從顧客通過系統下單到衝突發生，一共經過約26分鐘。菜單顯示，10份菜，還有4份茶位費，共計246元。過程中，顧客有向服務員催單，但沒有與服務員有耐心地溝通。

「有問題可以提，但不能動手、罵人。我們希望顧客給我們一句道歉。」劉先生無奈地說，店裡年前剩三名服務員，又調休休息了一個人，「只能服務慢一些。顧客也沒有叫服務員，詢問能否給他們提前上菜，他們自己上去端菜，沒有任何溝通就拿東西開始砸。」「砸店、人身攻擊、還推搡服務員，我們堅決不和解」。

劉先生認為，婦人拋擲餐具，瞄準了服務員，但因準頭偏差砸到貨架上的酒瓶，「1.5L的酒掉落摔碎，可見她用了多大的力氣，我覺得這種行為非常過分。」

據報導，事發後，劉先生選擇報警，筍崗派出所的民警帶涉事的服務員做了筆錄。深圳公安羅湖分局相關工作人員表示，涉事老太太等人不願意道歉，屬地派出所已經做了筆錄，後續將上報處理，「他們超過了合法維權的限度，違法肯定是構成的」。

