在多數企業仍將成長寄望於行銷聲量與短期曝光時，專業AI與ESG解決方案導入專家數匯智控（SUHUL）創辦人李晏霆，選擇走上一條相對低調卻更為艱難的路，也就是企業治理與數據整合。他長期協助橫跨食品、零售、醫療、物流、製造等產業的企業梳理流程、整合數據，讓組織能在複雜環境中，建立可驗證、可交付、可承擔的營運基礎。

數匯智控旗下系統介面示意，透過跨裝置整合，協助企業即時掌握營運數據與決策關鍵指標。圖/數匯智控提供

李晏霆早期投入電商產業，在高度競爭、成效導向的環境中快速累積實戰經驗。他指出，電商教會他的第一件事就是：「世界不會因為你很努力就變好，只會因為你做對了才改變。」在沒有「差不多」空間的市場裡，所有決策都必須回到數據本身，轉換率、停留時間與實際成交結果，會直接反映每一個選擇是否正確。

「很多人以為數據是冷冰冰的數字，但對我來說，數據其實是人的行為痕跡，是每一個決策留下來的腳步聲。」李晏霆表示，正是這樣的思維，讓他在後續跨足不同產業時，不迷信故事，而是始終回到證據與驗證。

隨著服務的企業規模與產業類型愈來愈多元，李晏霆逐漸意識到，許多組織的瓶頸並非不夠努力，而是缺乏共同語言。營運、財務、行銷、倉儲與系統之間各自為政，使得企業看似忙碌，實際卻難以向前推進。

李晏霆指出，這也是他後來決定不只做行銷、不只做廣告，而是專注於企業治理與流程整合的關鍵原因。他認為，治理雖然不如爆單來得耀眼，但一旦建立，企業才有真正長期成長的可能。

在實務操作上，李晏霆的工作日常，往往從資格條件與文件結構開始。無論是政府補助、專案審查或跨部門整合，他都強調「先確保能進場，再談表現」。因此，預查、回簽、版本控管與驗收文件，都是專案成功不可或缺的一環。

「很多人覺得這些是行政流程，但實際上，這些文件是在劃清責任邊界，避免專案在最後一刻失控。」李晏霆表示，從需求變更單、SOW、驗收標準到委員意見回覆，每一個版本號，都是風險被逐步收斂的過程。

數匯智控舉辦多場AI研討會，吸引眾多舉足輕重的產業人士參與，聚焦企業數據整合、流程治理與 AI 應用的實務經驗交流。圖/數匯智控提供

在他協助的專案中，從餐飲品牌的會員制度與庫存整合，到醫療機構的審查資料與政策對接，再到物流節能與碳排量化，工作內容高度碎片化，卻又彼此緊密相連。李晏霆形容：「我一天的工作，就像不停切換鏡頭，但每一個畫面背後，都是實際會被影響的人。」

談到專案管理哲學，李晏霆強調，他最重視的不是熱情，而是冷靜。「我習慣把不可控拆成可控，把模糊拆成條件，把夢想拆成驗收點。」他表示，無論是系統建置、ESG規劃或市場拓展，若無法定義使用情境、量化指標與責任歸屬，最終都只會停留在口號層次。

也正因如此，在他電腦資料夾中，一個又一個的V1、V2、V3，不只是版本編號，而是他持續推動企業前進的方式。在截止日前，把世界重新排好，正是李晏霆與數匯智控，持續為企業創造的長期價值。也歡迎對AI與ESG解決方案有興趣的業界先進，進入智匯數控官網：https://www.suhul.us/查看最新資訊。

