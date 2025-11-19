在戶政當櫃台！公務員嘆「看破人生」 一票警消有共鳴

服務業常會接觸各行各業的民眾，尤其公家機關更是如此。一位在戶政事務所當櫃台的女公務員近日感嘆，自己在戶政工作後看盡生離死別，有人辦理結婚時，她就會忍不住想到，新人最後可能因為外遇、不顧小孩、言語暴力、人間蒸發等原因而離婚，「在戶政工作後開始看破人生」，貼文曝光後引發熱議，更有警察、消防員等公務員直呼有共鳴。

原PO在Dcard發文表示，她每天都會看到結婚的新人、離婚的怨偶、白髮人送黑髮人的除戶、新手爸爸幫新生兒報戶口等，各種生離死別讓她忍不住看破人生，尤其是每當辦到結婚時，原PO不禁會猜想兩人未來離婚時的模樣，可能是外遇、不顧小孩、言語暴力、人間蒸發，接著就會在法院上爭奪小孩監護權，辦理除戶時也常常會被人世間無常的悲傷情緒所感染。

對此，許多網友紛紛回應，「我也在戶政待過，真的可以從氣氛感覺是來辦喜事還是來吵架的，但這只是工作的一部份，千萬不要影響自己的生活」、「你來地政當審查，會讓你放棄人生」、「因為待在戶政，不是結婚就是離婚，好好幸福的在一起不會去戶政，所以妳很難看到，同理去大醫院就覺得生病的人很多，去健身房就覺得健康的人不少，去流浪狗之家就覺得流浪動物真多」。

不少公務員則分享，「戶政還好吧，業務單一，妳來當警察一年，生老病死、結婚離婚全部看過，重點是處處有刁民」、「當了消防才知道，原來台灣人超級冷漠，我們在巷子內處理患者，然後一台貨車開過來要我們不要擋路，火警佈水線，一台接一台車壓過去飽水水線，或是發生死亡火警，我們還在現場處理，就有民眾過來說這邊是不是死人」。

