在手訂單達120億！大東電前11月營收創史高 明年1月掛牌上市

財經中心／余國棟報導

大東電董事長林志明(圖中)率領經營團隊，出席媒體上市前業績發表會。（圖／記者余國棟攝影）

電纜廠大東電（1623）將於(29)日舉行上市前業績發表會，該公司今年前11月營收59.93億元，已經突破去年全年的54.83億元，再創史上新高，公司預計明年1月中下旬轉上市，大東電董事長林志明(23)日表示，受惠AI資料中心建置、台電強韌電網等推升線纜需求，目前在手訂單120億元，能見度已達2028年，未來三年營收有望穩定持續創高。

大東電成立於民國51年，早期於嘉義生產裸銅線，後續生產PVC及橡膠電線，陸續投資生產台電25kV、69kV及161kV電力電纜，在2015年通過台電345kV交連PE電纜定型試驗，正式切入中高壓/特高壓電纜市場，也是台灣四家345kV特高壓台電認證合格供應商。

台電自2022年啟動「強化電網韌性建設計畫」，預計10年投入高達5,645億元，全面推動分散式電網架構，強化輸電系統韌性。計畫涵蓋分散工程、強固工程與防衛工程三大主軸，其中輸電線路全面升級，對345kV、161kV等特高壓電纜需求大增，為相關供應鏈帶來長線成長動能。大東電直接交貨給台電營收占比超過5成。林志明指出，台電強韌電網計畫，讓大東電目前在手訂單已達120億元。他不諱言，「訂單持續在累積，已快於執行速度，顯示市場需求動能十分強勁。」

公司表示，過去也承接台中電廠、桃園大潭發電廠8號及9號燃氣複循環機組擴建工程、高雄興達發電廠燃氣機組更新改達、先進及成熟製程半導體大廠廠房之橡膠線纜，已協助串聯全台48條電纜線路、78座變電所，電纜鋪設總長超過26,000公里以上。

大東電營運在2023年起快速爬升，2023年營收42.16億元，稅後淨利4.09億元，每股盈餘6.82元；2024年營收首度突破50億元，達54.83億元，稅後淨利7.33億元，每股盈餘12.58元。大東電2025年11月營收6.05億元，月增9.82%、年增19.87%；前11月營收59.93億元、年增22.61%。前3季稅後淨利5.65億元，EPS 9.42元。

在產品營比重部分，2024年特高壓、中高壓、低壓、橡膠及其他占比分別為40.49％、19.8％、8.04％、16.39％、15.28％，今年前三季營收比重分別為34.79％、24.12％、16.75％、7.71％、16.63％。受惠於台電強韌電網計畫，大東電目前在手訂單已達120億元，特高壓毛利率優於其他產品，第四季特高壓產品進入入帳高峰，全年營收、獲利將持續挑戰新高，未來三年營收也有望穩定持續創高。

