在找耐用的手機嗎？手機界耐用小金剛「 REDMI Note 15 Pro+ 5G」開箱評測心得分享來囉

近日小米台灣推出全新「REDMI Note 15 Pro+ 5G」智慧型手機，不僅具備 6.500mAh 大電量矽碳負極高效能電池，更配備 100W 極速快充、22.5W 反向充電，120Hz 螢幕更新率的 6.83 吋螢幕更距被 1.5K 高解析度螢幕、3,200nits 峰值亮度、3,840Hz PWM 調光以及低藍光護眼認證；連相機都給了 2 億畫素以及旗艦等級感光元件，搭配 IP68 防塵防水等級，TÜV SÜD 智慧型手機防水耐久認證等規格，可說是 2026 年初的最佳超值手機！

小米旗下的「REDMI Note 15 Pro+ 5G」主打「耐用小金剛」，以「防水、抗摔」為主打，除了 IP68 防塵防水等級之外，摩卡棕機身背蓋材質採用「科技奈米皮」，冰川藍及玄夜黑機身背蓋採用「超堅韌玻璃纖維材質」讓抗沖擊強度足足提升 10 倍，搭配高強中框 (從四周邊框到包覆主機板中間層) 以及「內緩震金剛架構」(就像在手機內部裝了避震器)，不僅是 REDMI 首款使用「MDA 中框 ＋ 微曲面螢幕設計」的智慧型手機，也通過 SGS 整機高強度防護金標認證 (跌落 2.5 公尺測試)，連螢幕正面也是同價位產品中幾乎看不到的 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 (GGV2) 玻璃，光是機身防護部分就足見相當的誠意！

防水方面，除了獲得 IP68 防塵防水等級之外，也是首款獲得「TÜV SÜD 智慧型手機防水耐久認證」的手機！

螢幕部分，「REDMI Note 15 Pro+ 5G」採用 6.83 吋 1.5K 高解析度螢幕， (2772 x 1280) 解析度陽光護眼 CrystalRes AMOLED 面板，支援最高 120Hz 螢幕更新率、3,200nits 峰值亮度以及 3,840Hz PWM 高頻調光技術 (這在萬元級距手機也相當少見)，細部規格則有最高 2560Hz 觸控採樣率、100% DCI-P3 廣色域、HDR10+ 以及 Dolby Vision®、12bit 色深等規格，這規格幾乎是挑戰兩萬元以上的手機！^^

此外，包含 Always On Display (AOD) 待機顯示功能、低藍光護眼認證、螢幕下指紋辨識功能，甚至「AI 濕手觸控 2.0」也都有！^^

螢幕上方的自拍相機，規格竟然來到 3,200 萬畫素，而且是可以切換 0.8x 廣角 (22mm 等效焦段) 與 1x (28mm 等效焦段) 兩種模式的唷！實際自拍效果來看看成果！

以上拍攝成果美顏柔膚程度為 20%，景深虛化程度為預設的 f/2.8 (算是偏高的程度，個人建議大約調整為 f/4.5~f/5 會比較剛好)，整體表現算是水準以上！

後相機同樣誠意滿滿！兩顆鏡頭分別為「2 億畫素」主鏡頭以及「800 萬畫素超廣角鏡頭」，其中「2 億畫素」主鏡頭雖然從「Redmi Note 12 Pro+ 5G」時就已經開始搭載，但這次「REDMI Note 15 Pro+ 5G」最大不同就是加入全球首發的 HPE 感光元件，這不僅是一款達到 1/1.4" 的大底版本，甚至跟 Xiaomi 17 Ultra 部分感光元件是同款規格！

除了感光元件大升級，Al Engine 也提供相較前幾代更清晰的畫質，讓照片以及影片表現都更上一層樓！當然 OIS 光學防手震與 EIS 電子防手震也都有，甚至還有萬元價位少見的 4K 錄影！拍攝成果與 AI 功能，由於篇幅有限，可直接點閱底下部落格連結進行完整觀看！

「REDMI Note 15 Pro+ 5G」機身右手邊，有整合式音量鍵以及獨立電源鍵，啊對~講到音量.....

「REDMI Note 15 Pro+ 5G」支援 400% 音量，如果你家長輩還在說它聽不到手機的聲音，那這 400% 音量絕對足夠，搭配「對稱立體雙揚設計」整個就是超猛烈的大聲！甚至還支援 Dolby Atmos® 杜比全景聲，音效設定中也可以針對不同的場景挑選想要的 EQ 或自定義調整！

機身底部則都是「SIM 卡槽、通話收音麥克風、USB Type-C 傳輸/充電埠」以及「喇叭開孔」。

充電部分就像一開始提到的，「REDMI Note 15 Pro+ 5G」不僅有 6,500mAh 特大電量，還有「100W 極速快充」以及 22.5W 反向充電，讓你完全沒有電力焦慮感！^^

SIM 卡槽部份都是提供雙面 Nano-SIM 卡槽！兩款不僅都支援 5G 卡以及 4G 卡，讓使用者放入單張 5G SIM 卡使用高速 5G 行動網路或兩張 SIM 卡構成 5G+4G 或 4G+4G 雙卡雙待模式，通話錄音部分前面也有提到，同樣具備！

不僅雙實體 SIM 卡，eSIM 虛擬 SIM 卡功能也沒缺席唷！這幾乎甚麼功能都有了啊 ^^

較特別的是， REDMI Note 15 Pro Series中的「REDMI Note 15 Pro+ 5G」竟然另外配備「T1S」獨立晶片，這是一顆可以提升信號的增強晶片，簡單講就是可以讓通信時的清晰度更好，並且減少電信訊號的延遲，甚至能提升網路的上傳/下載速度，對於訊號差的地方更有提升的效果！這顆晶片竟然放在萬元機種上，我真的不知道該怎麼說這台手機的各項規格誠意了，太滿～太滿啦～

還有，還有！"不需要網路"就可以讓兩部 REDMI裝置相互溝通的「無網通」也有，讓使用者可以在沒訊號的地方也與親朋好友彼此溝通，不管是演唱會上的網路雍塞還是在上山訊號不佳的斷斷續續，都可以使用「無網通」獲得改善！

頂端，有能用於控制家電的「紅外線發射器」以及「降噪麥克風、頂部喇叭開孔」，搭配頂端聽筒喇叭可構成上下雙立體聲輸出 ^^

整體來說，個人覺得 REDMI Note Series 一直都是相當有誠意的存在，這次「REDMI Note 15 Pro+ 5G」更是誠意滿滿的從機身防護到各種 AI 功能一次滿足，光是這價位的螢幕規格有 1.5K 高解析度就已經相當超值，結果竟然還有 3,200nits 峰值亮度以及 3,840Hz PWM 高頻調光技術，再加上還有 6,500mAh 特大電量與「100W 極速快充」，C/P 值依舊相當誘人！

