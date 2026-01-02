在押被告提準抗告「僅律師簽名」這情況OK！憲法法庭打臉地院理由曝

憲法法庭記者會由書記廳長許碧惠(左)、司法院發言人吳定亞(右)舉行。侯柏青攝。



男子林峰帆2022年間涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》，遭屏東地院受命法官當庭諭知收押，他委託律師提起準抗告，卻因疫情無法親自簽名遭合議庭程序駁回，林男在2年半前就委任律師聲請裁判《憲法》審查，時至今日才成功。憲法法庭今廢棄裁定發回屏院，並公布違憲具體理由。不過，他雖打贏憲法訴訟並勇奪今年第一起判決，但早已失去自由機會，他因涉及多起槍砲案，去年確定入獄15年。

受限「疫情」他沒簽名，遭法院打臉

全案回到起始點，林男因為涉及槍砲案遭屏東地檢署起訴，屏院受命法官於2022年12月29日開庭時，採用視訊方式訊問後，當庭諭知收押；不過當時受限疫情，他的辯護律師李永裕庭後火速提起「準抗告」，聲請法院撤銷羈押處分，但無法及時取得他的簽名。

屏院合議庭受理認為，抗告狀的具狀人欄只有載明「李永裕律師」並加蓋印文，沒有林男的簽名、蓋章或指印，認為聲請人並非林男，聲請與法律程式不合。

屏院也認為，「111年憲判字第3號」判決雖然認為「抗告權人」的範圍準用「上訴權人」規定，但辯護人對於法院羈押或延押裁定，除非是和被告表明的意思相反，否則可以準用《刑事訴訟法》規定，為被告利益抗告。不過，合議庭認為，該判決點出「聲請撤銷或變更」等聲明不服的權利規定，不是釋憲聲請的法規範，因此無從引用判決意旨，准許辯護人聲請法院撤銷或變更羈押處分，因而駁回確定。

憲法法庭認為，羈押是對人身自由最大限制，應審慎為之。羈押示意圖。翻攝Pexel。

聲請2年半，憲法法庭判他贏了

林男於2023年7月間，以這份確定裁定向憲法法庭聲請裁判《憲法》審查，主張裁定侵害他的《憲法》人身自由權及訴訟權成功，歷經2年5個月抗戰，憲法法庭今天終於宣告裁定違憲，廢棄發回屏院更裁。

憲法判決指出，根據司法院第384號、第582號、第636號、第654號、第762號及第789號解釋，刑事被告應該享有依正當法律程序原則，有權受到法院公平審判，在訴訟上尤其應該保障享有充分的防禦權。根據憲法法庭「111年憲判字第3號」、「111年憲判字第7號」判決揭示，根據《憲法》保障的刑事正當法律程序及充分防禦權，被告或犯罪嫌疑人，都享有由辯護人及時有效協助與辯護的權利。

判決指出，《憲法》人身自由保障是重要的基本人權，應該受到充分保障，羈押是在裁判確定前拘束刑事被告的身體自由，並收押在一定處所的強制處分，這是為了確保偵審順利而實現國家刑罰。

不過，羈押處分限制人身自由，導致被告和外界直接隔離，對身心造成嚴重打擊，是干預人身自由的最大強制處分，必須更為慎重。而被告遭羈押後，將很難對外蒐集有利法律資訊撰寫抗告書救濟，自我辯護能力幾乎喪失，尤其羈押裁定的法定抗告期稍縱即逝，唯有倚賴專業律師提供協助，才能有效行使防禦權。

憲法法庭認為林男聲請合理，但他雖然打贏官司卻已無實益。資料照。廖瑞祥攝

羈押救濟應擴及「準抗告」

至於辯護人能不能在「不違反被告明示」的意思底下，依據被告利益自行提起「準抗告」？

判決解釋，在法規範《憲法》審查部分，按照《刑訴法》第346條規定，辯護人可以為被告利益上訴，但不能和被告表示的意思相反，同法第419條也規定，抗告准用上訴規定。因此，辯護人在不違反被告明示的意思下，本來就有權為了被告利益對裁定提出抗告，根據「111年憲判字第3號」判決顯示，上述做法符合《憲法》第8條和第16條保障人身自由及訴訟權的意旨。

判決進一步解釋，《刑訴法》的羈押抗告分為兩種，分別是法院（合議庭）所為的「抗告」，以及審判長、受命法官或受託法官所為的「聲請撤銷或變更處分」（俗稱準抗告），但從羈押被告的角度來看，兩者不分軒輊，都必須依賴辯護人做及時有效的協助和辯護。

但判決質疑，法院（合議庭）所做的羈押裁定，辯護人可以逕自為被告的利益提起抗告，反之由受命法官獨任的「準抗告」，辯護人卻不能聲請撤銷或變更，實在非常沒有道理。

判決指出，「準抗告」的效力、處理期間限制及審查結果，都準用「抗告」規定，在訴訟救濟功能上沒有實質差異。辯護人既然有權就法院羈押裁定（在不違反被告意思下）提抗告，在擴及在同樣情形下，有權對於審判長、受命法官或受託法官單獨做出的羈押「處分」提起撤銷或變更，才符合《憲法》保障人身自由及訴訟權。

至於林男聲請裁判《憲法》審查，判決認為，如果認為人民的聲請有理由，應該宣告確定終局裁判違憲並廢棄發回管轄法院，屏東地院終局裁定的法律見解和本判決意旨不符，自屬牴觸《憲法》及實質影響個案裁定，由於侵害人民的人身自由權及訴訟權，憲法法庭因而廢棄裁定發回屏院，命屏院依這次的憲法判決意旨重新審理。

