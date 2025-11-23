在日中國人不安全？日外務省罕見公開一數據打臉了

日本外務省罕見公布一真實數據，打臉中國官方「在日中國人不安全」的說法。示意圖，取自PAKUTASO



中、日關係近日因日本首相高市早苗「台灣有事」言論持續緊繃，中國官方日前更要求中國公民「近期暫勿前往日本」，並表示日本境內對中國人的犯罪事件增加。不過日本外務省21日晚間卻罕見地直接公開日本警察廳的統計數字，狠狠打臉中國政府。

據日媒《讀賣新聞》報導，日本外務省21日公布日本警察廳的統計數據，其中今年日本境內發生「中國公民受害」的暴力犯罪案件，2023、2024年全年都發生15起謀殺案，2025年1月至10月則發生7起謀殺案，和去年同期的14起相比，數據呈現明顯下滑，打臉中國政府此前所稱「針對中國公民的犯罪案件增多」的說法。

至於在日中國人受害的搶劫案，2023、2024年分別有31起、24起，2025年1至10月則有21起，同樣呈現逐年下滑的趨勢；縱火案中國人受害方面，2023年有2起、2024年3起，今年1月至10月為0起。

日本外務省強調，中國政府的聲明讓人誤以為今年針對中國公民的犯罪案件有所增加，然而這並非事實，且在這些案件中，還有部分是「同胞相殘」的情況，意即加害者是中國人。此外，外務省更將相關訊息同時以中、英雙語發布，甚至還翻成中文發布在日本駐中大使館網頁，對抗中國「宣傳戰」意味相當濃厚。

