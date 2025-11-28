「在日台人頻遇襲」中駐日大使又挑撥！日網嗆爆：想侵略台灣的是誰？

國際中心／林昀萱報導

中國、日本因日相高市早苗「台灣有事論」緊張關係升溫。（資料照／pexels）

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，祭出旅遊、進口禁令抗議。中國駐日大使吳江浩也多次在社群平台開嗆，27日他再挑撥表示「台灣同胞在日本頻頻遇襲」，一席話再惹火日本網友。

中日關係緊張，吳江浩繼日前分享過去前總統馬英九、國民黨前主席洪秀柱等人言論，謊稱「台灣人都會站出來反對高市早苗」之後，再次發文挑撥台日感情。他27日在社群平台X以中文、日文分享國台辦發言，指出「今年以來，日本社會治安不靖，發生多起包括台灣同胞在內的遊客遇襲事件。近日，日本首相公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化人員交流氛圍，日本社會右翼分子反華仇華極端行為增多，給遊客人身和生命安全帶來重大風險。台灣同胞是我們的骨肉天親。我們強烈譴責類似的暴力行為，日方應盡快嚴懲肇事者。」

中國駐日大使吳江浩再發文挑撥台日感情。（圖／翻攝自X平台@AmbWuJianghao）

一席話再次惹火日本網友，紛紛湧入貼文開酸：「請提供證據證明」、「如果您身居要職，請不要散佈完全虛假的資訊」、「這完全是無稽之談。就連日本外務省都用統計數據駁斥了這種說法」、「想軍事侵略台灣同胞的是誰啊」、「中國駐日本大使何時才會為他的辱罵性言論道歉？」「我很擔心。我想閱讀原文，所以您能否幫忙找到台灣事務辦公室的聲明？」「無恥造謠，謊話連篇」、「這個人是個騙子」、「這不是謊言，只是一種錯覺和願望」。

