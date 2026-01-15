在日在美都被當成「傘兵」操 日防相小泉與美防長赫格塞斯一同晨訓

日本防衛大臣小泉進次郎（左二）與美國國防部長赫格塞斯（右一）1月15日與美軍官兵共同晨練後，小泉臉上露出「痠痛」的表情。路透社



日本防衛大臣小泉進次郎訪問美國，週四（15日）早上的行程是在維吉尼亞州阿靈頓，與美國國防部長赫格塞斯一同參加美軍士兵的晨練。才剛在日本「第一空挺團」體驗傘兵高塔訓練的小泉，遇上曾在美國101空降師服役的赫格塞斯，在美國也穿上了「傘兵」的衣服進行操練。

週四一早，小泉進次郎與赫格塞斯，在阿靈頓的邁爾-亨德森霍爾聯合基地，參加美國陸軍第三步兵團的晨間體能訓練。第三步兵團是美國現役歷史最悠久的正規軍單位，長期擔任美國陸軍的官方儀仗隊。

美國國防部長赫格塞斯（左）與日本防衛大臣小泉進次郎（下）1月15日與美軍官兵一同參加晨練， T恤背面大大的紅色鳥居，是赫格塞斯軍中服役時空降部隊的標誌。路透社

但引人注目的是，赫格塞斯與小泉進次郎都穿上印有醒目紅色日本鳥居圖樣的T恤，與官兵們一起使用划船機、做伏地挺身。

小泉進次郎（左二）與赫格塞斯（右二）在阿靈頓美軍基地使用划船機晨練。路透社

日本防衛大臣小泉進次郎（中）與美國國防部長赫格塞斯（上），1月15日參加美軍晨練，做伏地挺身。路透社

小泉進次郎似乎體力不濟，做伏地挺身時擺出「沒力了」的姿勢。路透社

這個紅色鳥居是美軍101空降師187步兵團的招牌標誌，該團還有濃厚的日本味名字「Rakkasans」，就是日文的「降落傘」（落下傘）發音。187步兵團當年在二戰結束後隨101空降師進駐日本，當地人看到他們喊「降落傘！降落傘！」，透過翻譯知道意思後，美軍官兵覺得很有趣，也覺得很有男子氣概，因此幫自己部隊取了這個日本風味的別號，還直接使用日本鳥居作為部隊標誌。

小泉進次郎與赫格塞斯一同穿的T恤，寫的英文是「降落傘」（落下傘）的日文發音，是赫格塞斯服役單位101空降師第187步兵團極具日本風味的稱號。路透社

赫格塞斯是明尼蘇達州的國民兵步兵軍官，他服役時隸屬101空降師的187步兵團第三營，最後以少校階級退役。在赫格塞斯手臂上大量的刺青中，就有187步兵團的紅色鳥居。

赫格塞斯（左）手臂上大大的紅色日本鳥居刺青，就是他服役單位101空降師第187步兵團的標誌。路透社

小泉進次郎（右下）做完晨練與美軍官兵擊拳，臉上露出「痠痛」的表情。路透社

無論在日本還是美國，傘兵都被視為精銳步兵。小泉進次郎這次連番當了日本的「空挺隊」與美國的空降兵，似乎是有被「操」到。他在訓練結束後與現場美軍官兵擊拳打招呼時，臉上露出「痠痛」的表情。

