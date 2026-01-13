在日本機場拿錯行李被報警！最慘恐「永久禁止入境」 網讚：本來就是犯罪

一位民眾在日本機場誤拿他人行李遭報警處理。（示意圖／photoAC）

日本機場誤拿行李可能吃上官司！一名網友日前分享，朋友於日本機場拿錯他人行李，被報警處理視為偷竊，經日本律師協助，可能要賠償日幣5萬元（約新台幣1萬元），若當事人不願和解，將遭判刑留下前科，未來恐怕無法入境日本。

這名網友近日於Threads發文表示，朋友因為在日本機場拿錯行李，被人報警並帶走，現在有日本律師協助，如果不和解可能面臨3年以上有期徒刑，目前可能要賠償日幣5萬元，「千萬不要隨便拿走別人行李，會被認為是犯罪行為！」

原PO也補充，行李上掛著有名字的吊牌，因此行李的主人認為他朋友是偷竊，「賠償5萬元日幣和解，下次可能再也不敢了」、「以後應該不敢了，差點未來終身禁入日本」。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「抱歉，但我想不到什麼場合拿錯行李是應該被原諒的」、「拿走別人行李才罰5萬日幣也太少了」、「搞這種嚴重烏龍，5萬日圓不貴」、「希望每個被拿錯行李的人都可以這樣做，讓那些造成別人困擾的人學會睜大眼睛看清」、「拿錯別人行李簡直莫名其妙，浪費別人時間和行程，拿錯行李的都應該被判刑」、「任何國籍在任何地方都不應亂拿行李，被帶走和賠償也是基本」、「隨便拿人家東西本來就是犯罪耶」。

也有人指出，「重點如果沒和解被判刑之後應該很難再入境日本」、「強列支持嚴懲『不小心』拿走別人行李的人，這些事近年愈來愈多，就是因為沒有什麼代價，甚至大條道理覺得自己都是受害人」、「一堆被人拿錯行李在苦等人送還的，有些還刁難拖延，真的直接提告就對了。看來這陣子錯拿行李會減少呢」、「機場行李盤都有監視器的，拿錯跟偷竊其實是一樣的意思，被你朋友拿錯，報警算剛好而已」、「我有一次在日本機場拿錯行李，因為長得一模一樣，但是我當場就發現了，立刻放回去，因為我有檢查，檢查一下一點都不難」。

