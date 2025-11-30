在日本生病怎麼辦？他實測1神器大讚「真的有效」一票網狂喊必收藏

生活中心／游舒婷報導

國人愛去的旅遊地日本流感疫情升溫，如果人在日本不小心感冒該怎麼辦？網紅檸檬先生日前就在網路上分享，自己找到一種很特別的線上看診服務，嘗試過後覺得相當有效，影片曝光後也吸引大家的收藏。

人在日本如果感冒怎麼辦？（示意圖／資料照）

網紅「檸檬先生」日前到日本遊玩，身體突然不舒服，買了成藥吃都無法把症狀壓下去，後來找到「日本線上醫生訪日醫療支援方案」的服務，利用線上看診診斷後，會告知最近的藥局在哪，拿護照到藥局領藥即可，檸檬先生嘗試後，感冒的症狀確實獲得明顯改善。

檸檬先生大讚這個系統方便，醫生甚至還是台灣人，且如果本身有保保險，可以利用這個系統開立線上的中文診斷證明書，寄到台灣地址、以利後面申請保險的程序。

檸檬先生所介紹的服務，是一種不用到場就可以線上診療的服務，且支持日文、英文、中文，不管是訪日旅客或是在日外國人都能安心使用，瀏覽官方網站，線上提供診斷服務的醫師有台灣人也有日本人，相當方便，如果之後到日本有相關需求可以使用。

online home doctor官網這邊進：https://oh-doctor.com/zh-tw/

