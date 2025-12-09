在日本遇地震、海嘯警報怎麼辦？別慌！防災APP、求助電話一次整理給你
日本青森外海昨（12/8）發生規模7.5地震，引起岩手縣70公分海嘯，嚇壞不少旅人。尤其，在語言不通的情況下，遇到災害時何時該避難？又該怎麼做？《太報》整理這篇防災懶人包，帶你一起做好準備。
行前準備
像台灣一樣，日本也會針對災害發布細胞簡訊，包括地震、土石流等，若想再進一步了解，也可下載APP，嘗握更多資訊。
1.Safety Tips
日本觀光局特別為外國旅客設計的免費APP，提供英語、韓語、中文（繁、簡體皆有）、越南語、西班牙語、葡萄牙語、泰語、印尼語等10多種語言版本。
示警災害項目包括地震、海嘯、火山爆發、暴潮等，不僅如此，當災害來臨時，還會告訴你該怎麼因應，像地震發生時，若在電梯內，就按下每個樓層按鈕，在電梯停止時走出電梯。
APP還列舉了各種應急會話，以日本、英文、中文、韓文等方式共同呈現，像是「避難所在哪裡？」、「請問哪裡可以買到水或食物」，方便旅人應用。
同時，還有地圖導航，提供附近避難所的資訊，幫助旅人找到安全地點。
2. 特務機関NERV防災
這款由民間開發、直接連線日本氣象聽資訊的APP，提供如地震、海嘯、火山爆發、暴雨、颱風等災害資訊，資訊甚至比官方還快幾秒，在日本相當受歡迎。
它將資訊視覺化呈現，如地震的震度分布、海嘯地點及高度等，相當直觀；除此之外，連交通訊息也一併納入，旅人可了解災害是影響航班或電車等。
為讓外國人也能使用，訊息可自動翻譯成英文。
3.防災速報（Yahoo! Japan）
提供各項天氣及災害訊息，提前設定所在地，可收到包括地震、暴雨、疏散、民防等警報，使用者可在災害地圖上相互分享狀態，也有避難場所檢索的功能，是日本民眾最常用的災害預警APP。
若有緊急狀況該如何求助？
日本政府地震後會開放「00000JAPAN」Wi-Fi，不用密碼就可上網，方便聯繫。
‧日本警察：110，若不會日文，也有英文專線(03)3501-0110
‧台灣服務電話：台北駐日經濟文化代表處(03)3280-7811、
緊急時 (03) 3280-7917以及2急難救助專線+886-800-085-095、001-010-800-0885-0885(KDDI)或0061-010-800-0885-0885(SoftBank)
若有就醫需求
1.可透過「日本觀光廳就醫指南」尋找醫院
2.透過「接診外國患者醫療機構認證制度」（JMIP網站）搜尋醫療院所，該網站支援簡體中文、英文
保險
由於在日本急診可能近10萬日幣、住院近100萬日幣，光是國內旅平險可能不夠，旅日達人林氏璧建議還在當地加保，日本觀光廳和東京海上日動推出日本旅遊保險，針對訪日31天以內的外國人，賠付生病或受傷情況，外國人只要在下機5天內，都可上網投保，包括醫藥費、住院費、手術費以及送回國的醫療搬運費都是100%理賠，理賠上限為1000萬日幣。
