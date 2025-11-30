在星巴克打手遊超吵 他「一招」讓屁孩全閉嘴！百萬網朝聖喊：學起來

生活中心／李紹宏報導

一名男大生最近到星巴克讀書時，遇到一群吵鬧的小孩嚷嚷著要連網路，打傳說手遊；男大生實在受不了噪音狂炸，因此趁機把自己的行動網路改名成「Starbucks Wi-Fi」，等到他們玩到一定關卡時，再瞬間切斷網路。文章一出，引來百萬網友瀏覽，直呼「這招」實在太神啦！

一名男大生在星巴克讀書時，遇到一群吵鬧屁孩，讓他忍無可忍。（示意圖／PIXABAY）

男大生設「Starbucks Wi-Fi」陷阱：精算時機一秒斷網！

這名男大生在社群媒體Threads上發文表示，「在星巴克讀書有一群X屁孩有夠吵」，後來聽到他們等等去樓下拿完餐，便要打手遊「傳說對決」，因此靈機一動，把自己的網路名稱改成「Starbucks Wi-Fi」，並設成公開網路，好讓這群屁孩成功連到線。

廣告 廣告

為了進行報復計畫，男大生不時若無其事地走到那群小孩附近，假裝要去廁所拿衛生紙，實際上是偷瞄他們到底玩到哪；直到快要推到主堡（即將達到終點勝利）時，男大生便瞬間把網路關掉！害得他們鎩羽而歸。

這名男大生使出妙招，將自己的網路名稱改成「Starbucks Wi-Fi」，誘導對方連線，再找到時機切網路。（示意圖／翻攝畫面）

不違法但超沒道德！網封「天賦怪」喊：神招學起來

男大生的計畫成功，讓他直呼「真的有夠爽」，更吸引百萬人次瀏覽，大讚手段超高明，「這簡直可以得到『不違法但超沒道德」』的比賽第一名」、「星巴克應該限制人流，很多學生都跑去星巴克唸書。但真的有在唸嗎？那種環境唸的下去嗎？」、「怎麼會有人敢用外面的wifi打傳說」、「哈哈哈哈超好笑！我也要學起來去鬧高中生們（？」、「天賦怪，沒想過這招」。此外，也有人神回覆，「這就是『傳說』中的一網打盡......」。

更多三立新聞網報導

準備動手了？才剛和委內瑞拉總統通話 川普突宣告「關閉周邊空域」

老婦霸佔錢嗆「撿到就是我的」！女同學淚崩下跪 影片曝光網罵爆

賴清德和學生合照「超萌1動作」曝！網全被甜暈：不愧是威廉總統

蔡正元嗆「陸客減少害奈良鹿都餓死」！他1句話打臉：都別來最好

