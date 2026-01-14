在曼谷過年！五星Conrad柳餐廳“團圓飯”套餐、錦鯉年糕禮盒開跑

【看見泰國 VisionThai】春節將至，曼谷五星酒店團圓飯套餐，菜品精緻大器、環境高雅，成了現代人的最佳選擇！曼谷康萊德酒店(Conrad Bangkok)旗下粵菜餐廳柳(Liu)推出四款團圓飯套餐，2月14至18日供應，選擇從無限量港式點心午餐(1,688泰銖++)到十人團圓飯套餐(19,888泰銖++)皆有，年夜飯在曼谷的朋友千萬別錯過！

這次推出的春節套餐是希爾頓集團(Hilton)Kitchen Kinship區域企劃的一環，透過「團圓飯」傳遞亞洲家庭世代相聚的文化精神。由香港行政中餐總廚Andy Fung掌廚，主打正宗粵菜與手工點心，並推出錦鯉造型年糕禮盒(Nian Gao Gift Box)，1月30日前預購套餐享85折早鳥優惠。

曼谷康萊德酒店旗下粵菜餐廳柳推出四款團圓飯套餐，由香港行政中餐總廚Andy Fung掌廚。（來源：Conrad柳餐廳）

曼谷康萊德酒店旗下粵菜餐廳柳推出過年團圓飯（來源：Conrad柳餐廳）

曼谷康萊德酒店旗下粵菜餐廳柳推出過年團圓飯（來源：Conrad柳餐廳）

曼谷柳餐廳推出四款團圓飯選項

選項1：無限量港式點心午餐(All-You-Can-Eat Dim Sum Lunch)

成人1,688泰銖++、兒童(6-12歲)844泰銖++

提供32款手工點心吃到飽，搭配六道節慶料理：黑椒蜜汁炒河蝦、蟲草花中藥材燉雞湯、柳餐廳招牌北京烤鴨卷配脆皮五花肉、梅子醬蒸雪魚配野生菌菇、鮑魚汁燜鮑魚配蛋麵，甜點為椰奶南瓜西米露，並附茉莉花茶與菊花茶。

曼谷柳餐廳推出無限量港式點心午餐（來源：Conrad柳餐廳）

選項2：精選套餐(Essential Set Menu)

四人份6,888泰銖++

菜色包括：撈魚生（撈起象徵風生水起）、四寶魚翅羹、芒果鳳梨糖醋脆皮虎蝦、蠔油干貝黑菇鮑魚扣蘿蔔，甜點為寓意年年高升的煎年糕，適合小家庭圍爐。

曼谷柳餐廳春節四人份「精選套餐」（來源：Conrad柳餐廳）

選項3：家庭套餐(Family Set Menu)

十人份16,888泰銖++

菜色包括：撈魚生（撈起象徵好運連連）、竹笙干貝雞肉黑菇蟹肉魚翅羹、港式烤北京鴨、蒜蓉蒸虎蝦、鮑魚汁叉燒伊麵（長壽麵寓意長命百歲），甜點為寓意年年高升的煎年糕與奶黃西米糕。

曼谷柳餐廳春節十人份「尊貴家庭套餐」（來源：Conrad柳餐廳）

選項4：尊貴家庭套餐(Premium Family Set Menu)

十人份19,888泰銖++

菜色包括：撈起生魚片、港式烤北京鴨、避風塘蒜香脆炸河蝦、XO醬炒海蘆筍配北海道帶子西蘭花、上等醬油蒸竹笙魚、鮑魚汁燜鮑魚黑菇鵝掌、海鮮脆麵（長壽麵），甜點為芒果柚子西米露與煎年糕。

曼谷柳餐廳春節十人份「家庭套餐」（來源：Conrad柳餐廳）

錦鯉年糕禮盒企業送禮首選

象徵富貴有餘的「錦鯉造型年糕禮盒」每盒888泰銖，即日起至2月14日預購，2月1至15日取貨。購買10盒享九折、11盒以上85折，訂購25盒以上可免費客製化企業標誌，適合企業春節送禮。

曼谷柳餐廳同步推出象徵富貴有餘的「錦鯉造型年糕禮盒」（來源：Conrad柳餐廳）

