在最熟悉的地方安心變老 新北市高齡長期照顧處揭牌

【記者葉柏成／新北報導】讓每一位長輩都能在最熟悉、最安心的地方慢慢變老，真正實現「在地安老、安心新北」！新北市政府今（2）日舉行「高齡長期照顧處」成立揭牌典禮，在充滿祝福與溫度的氛圍中，由市長侯友宜親自揭牌，迎來新北市在長者照顧上重要的里程碑。

侯友宜指出，「照顧長輩就是照顧未來的自己。」，自他上任以來積極擴大社區據點、發展家庭照顧者支持、連結從出院準備到居家醫療，已設立 120 家日間照顧中心、約 5,500 處失智守護站，失智友善環境與照顧資源的佈建規模，都是全國之冠。

《圖說》侯友宜與開場表演文德國小戰鼓隊合影。〈衛生局提供〉

同時，新北更首創「有 FU 長照站」 25 處，讓長輩走得出來、活得健康。如今藉由高齡長期照顧處的成立，將持續提供更全面、溫暖與有尊嚴的照顧服務。

他說，新北市目前65歲以上長者逾80萬人，為全國最多，超高齡社會帶來的醫療與照顧需求日益提升。因此市府超前部署，整合衛生局與社會局的長照業務，正式成立「高齡長期照顧處」，統籌本市長照政策推動、服務體系規劃、資源整合與品質監督，作為民眾需求評估與連結資源的單一窗口，提供更明確、好找的便利服務。

《圖說》侯友宜與長照公協會及醫事團體代表合照，前排左四衛生局長陳潤秋。〈衛生局提供〉

衛生局長陳潤秋強調，高齡長期照顧處是結合公私資源，深化在地服務量能，讓長者能在熟悉的環境中獲得妥善照顧，陪伴長者安心生活。展望115年的長照藍圖，市府加速推動「銀新未來城」招商作業，是新北市推動『醫、動、養』政策的重要基地，規劃五百戶只租不售、附服務的友善住宅，設置日間照顧中心可服務一百二十位長輩、並規劃兩百床的住宿式長照機構。

《圖說》新北市政府高齡長期照顧處成立暨揭牌典禮貴賓合照。〈衛生局提供〉

另外，結合診所、運動與托育等設施，讓照顧就在生活周邊。我們將提供從健康到失智失能的連續性照護，建構「青銀共融、安居新北」跨世代共融的生活環境。