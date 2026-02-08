在林口買房會後悔？ 「塞車問題」讓人住半年就想逃

隨著台北市房價居高不下，不少民眾選擇在周邊區域購屋，新北市林口區因房價相對親民且生活機能逐漸成熟，成為年輕族群的熱門地點。然而，近日有網友在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文，抱怨當地交通問題嚴重，導致生活作息受到影響，該貼文引發熱烈討論。

林口在地社團有網友抱怨，買房後發現當地交通問題嚴重，導致生活作息受到影響。（圖／翻攝Google Maps）

該網友表示，搬到林口後，每天早睡早起，晚上8至9點就上床休息，清晨5至6點起床，原因是必須提早出門以避開通勤時段的塞車。他更自嘲生活作息彷彿成為了「農夫」。貼文曝光後，立刻引來眾多在地居民的共鳴，許多人紛紛留言哀嘆：「住林口到台北上班，每天都得面對塞車」、「你算幸運了，有些人一早出門，晚上8、9點才回家」，甚至有網友透露「住了半年就受不了搬走了」。

對於林口的交通狀況，也有網友提出建議，認為選擇居住在林口的民眾應該考慮在當地就業，以減少通勤時間。不過，也有另一部分網友表示，原PO的生活方式其實也有正面意義：「林口本來就沒什麼夜生活，早睡早起對身體好」、「這樣的作息其實能幫助養成健康的生活習慣」。

林口的交通問題並非新議題，過去已有不少居民因無法忍受通勤塞車問題而選擇搬離。然而，隨著當地生活機能逐漸提升，林口仍是許多年輕家庭置產的熱門選擇。對於當地居民來說，如何平衡生活便利性與通勤問題，仍是一項重要的課題。

