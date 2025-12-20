在校期間正向、成績優異？高中同學曝張文真實為人「差很大」

張文在北捷台北車站扔擲煙霧彈並殺害上前阻止的路人，隨後扮成一般乘客逃跑，相當狡猾。（圖／網友@cheetah.333594授權提供）

27歲的通緝犯張文，19日傍晚在北捷台北車站、中山商圈展開一連串恐攻，扔擲煙霧彈後持長刀隨機砍殺路人，造成3人死亡，逃亡中張文疑似因無路可逃，畏罪墜樓輕生，送醫不治。如今他的過往也持續被起底，但各方說法差異不小。

張文19日先在台北市區多次縱火，傍晚在北捷台北車站扔擲煙霧彈並刺殺一名上前阻止的乘客，隨後假扮成路人逃生，回到旅館休息整備後，再度出發至中山商圈進行第二波攻擊，造成2人死亡。逃避警方追捕過程中，張文被逼到頂樓，自知難逃法網，疑似因此畏罪墜樓，當場OHCA。

校方表示張文在校成績優異，積極正向，但同學說法差很大。（圖／取自當事人臉書）

有網友起底張文曾就讀永平高中餐飲科建教班，校方表示確實有同名同姓之人，成績優異，學年平均成績都在85分以上，就讀3年期間共計4支小功、25支嘉獎，完全沒有偏差行為，但畢業已超過10年，當時學校尚未升格，還叫永平高商，班導也已退休，無法確定是否與兇手同人。

不過有同學說法與校方不同，表示張文成績普通，並未特別突出，且個性孤僻，幾乎不參與同學活動，整個班上僅有一名同學跟張文較熟，但若同學有困難求援時，張文不會拒絕幫忙，因此對於他犯下駭人聽聞的隨機殺人案時，直言實在無法置信，「不知道這幾年發生什麼，讓一個人改變如此巨大」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

