在校發現心之所向 花蓮海星學生成準大學生

(海星提供)陳校長與林克謙同學(左)合影

(海星提供)陳校長與鄒湘羚同學(左)合影

透過營隊、交流訪問等方式，花蓮縣私立海星中學為學生提供各種多元學習、自我探索的機會，高三張哲睿、李欣庭、鄒湘羚等三位同學，就因此深耕專長，透過特殊選才獲大學錄取，高三林克謙同學更勇敢嘗試，同時獲美國與紐西蘭的學校錄取。



熱衷追星，在班上卻總是很安靜的鄒湘羚，自從國中與高中分別參與學校國際交流後，看見更廣闊的世界，也讓她逐漸跨出自己的舒適圈，建立對未來的想像，開始自學韓文、強化語言能力，因此獲得佛光大學語文學系錄取，成為「準大學生」。

而在高二，在學校老師開設的課程中，接觸了「解剖」，讓林克謙確立自己想從醫的志向，再加上平時老師總是鼓勵他參與英語文競賽、強化英語能力，讓他勇敢嘗試，申請國外的學校，也獲得好消息。



海星中學校長陳海鵬表示，自我探索並非一蹴可幾，學校提供多元的課程、活動，給予孩子適合的舞臺，讓他們能發展天賦、建立自信，進而發光發熱，走出自己的路。

