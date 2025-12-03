在機場別做2事！達人示警「看到最好閃遠點」 最慘恐被判重罪

生活中心／朱祖儀報導

最懶少年提醒，在機場不要隨意兜售行李空間及幫人拿東西。（示意圖／資料照）

有些人出國用不到太多行李額度會選擇上網兜售，或是好意幫別人拿東西，但旅遊部落客「最懶少年」提醒，若在機場看到不是自己的物品，最好不要接觸，才能保護好自己，否則掉進犯罪陷阱，可能面臨嚴重刑罰。

最懶少年在臉書表示，最近看到有人在網路上找人幫忙拿東西或是賣行李額度，但他都不禁為這些人捏一把冷汗，「現在的人到底是有多勇…？完全不怕遇到壞人。」

最懶少年提醒，若在機場看到不屬於自己的東西最好不拿、不碰，這並非不熱心，而是保護自己的行為，因為陌生人說的「只是小東西啦」、「幫忙一下啦」，都有可能是陷阱，若有人將行李放在自己身邊，也最好閃遠一點，務必提高警覺。

不少網友表示，「就讓他們中一次就會怕了」、「帶東西我真的只敢幫忙帶認識的人，不然誰知道裡面藏了什麼東西」、「真是愚蠢至極，這種人就放生吧」，還有人透露，曾看到有住在國外的人在網路上兜售「行李空間」，10公斤賣到150歐元（新台幣約5465元），「主打一個不賺白不賺的概念。」

更有人指出，若是被栽贓走私毒品就完蛋了，「喜提一箱23kg海洛因，就知道不會有下一次了」、「真敢欸，查到毒品直接抓走」、「毒品走私罪都超重的」、「帶到有死刑的國家的話，是真的有可能會被判哦。」

