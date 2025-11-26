在永安拿板凳看歌仔戲 復刻戲棚下看戲的老時光

永安國小今(廿六)日迎來了一場充滿魔法與歌仔戲魅力的戲劇表演，由黃雅蓉團長帶領的「看戲劇團」蒞校演出《守護靈的魔法舞蹈》，台上的表演者用歌仔戲唱腔、優軟的身段，融入現代神秘魔法的故事情節，讓全場小朋友目不轉睛、掌聲連連。(見圖)

主辦單位今(廿六)日說明，《守護靈的魔法舞蹈》描述女主角在舞蹈學習過程，如何克服挑戰，演出的場地特地選在校園的平面場地，讓演員在演出過程，不用走下舞台就能夠走進場內與觀眾互動，再加上五位樂師現場演奏，整場表演更具臨場震撼感。

黃雅蓉團長指出，該巡演感謝國立傳統藝術中心兒童戲曲扶植團隊的支持，因此能夠將兒童視角的歌仔戲帶入校園陪伴孩子接觸更多的藝術表演型態。

永安國小是《守護靈的魔法舞蹈》在高雄首演第一站，該演出以歌仔戲形式呈現，結合舞蹈、音樂與故事劇情，將傳統藝術轉化為孩子們容易理解且充滿趣味的表演方式。

校長李安世時表示，小朋友拿著板凳來看歌仔戲，復刻爺爺奶奶小時候拿著小板凳坐在戲棚下看著戲的情景，讓孩子有機會體驗古老時光的演唱會。

小朋友們也參與幕後工作，擔任戲台換場景道具的「走工」人員，互動式的表演贏得現場學生們十分熱烈的回饋，黃婕瑀同學說，白水仙克服挑戰學舞蹈的情節，讓我感覺自己從故事角色，得到堅持學長笛的力量！蘇宗豈同學則說，歌仔戲演員的漂亮衣服和動作，好好看！

最後還有特別的橋段，校長延伸設計時間暫停的情節，讓劇中的白水仙與黑玫瑰走進人群，以互相擊掌的方式解除魔咒，讓坐在板凳的觀眾獲得自由，演出就在全場的笑聲與歡呼聲中，完美結束。