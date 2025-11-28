在永慶不動產迎來職涯最高峰 羅云靖工時縮短、年收翻3倍 7

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

「選擇對的職場環境，工作時間減半、收入卻能翻倍！」這樣的夢幻職場看似不存在，但羅云靖找到了。曾經歷信義房屋、住商不動產，目前任職於永慶不動產青埔棒球場加盟店，無畏市場轉冷，他今年1至10月業績逼近600萬元，平均單月業績較去年成長逾6成，有一半以上案件是藉由聯賣成交。他認為，永慶加盟體系系統強、聯賣完善、靈活度高，是房仲人員在挑選品牌時的最佳選擇。

羅云靖大學畢業後曾在機場免稅店工作約3年，工作穩定、年收約70萬元，但他渴望挑戰、尋求更高的收入。當時一位前同事離職後轉入房仲業發展得不錯，讓他也躍躍欲試，於是在2014 年進入信義房屋。

工時與收入不成正比 到永慶才發現打拼的意義

在信義房屋服務 4 年多期間，羅云靖曾獲得龍虎榜肯定，平均年收增加至80多萬元。但他覺得高業績表現並未換來合理的回報，且工作與生活嚴重失衡，「工作和通勤時間，平均每天超過13 小時在外，在家時孩子永遠都在睡眠狀態，最慘的是收入還沒有成正比。」這樣的困境，讓他決定離開。

之後，羅云靖轉到住商不動產任職 1 年多，還想繼續尋求新的可能性，於是在2020年加入桃園區的永慶不動產。談到永慶不動產和之前品牌的差異，羅云靖認為最顯而易見的不同就是收入數字，在信義房屋時期，儘管年業績平均達600~800萬元，與現在的表現差不多，但年收卻能翻3倍，差異巨大！而且每天工作時間比過去還短，現在有更多時間可以陪伴家人。

聯賣與科技幫大忙 工時縮短業績不縮水

此外，永慶不動產的優勢還體現在成交速度上。「永慶加盟體系因為聯賣系統讓成交速度快很多，因為制度早已行之有年，規範公平、公正，加盟店在交流案件上就能直接快速。」這讓他能將更多精力投入開發，而不受過往的條框限制。目前羅云靖主要服務區域以大桃園為主，不過也透過聯賣成交過台南土地，「以前在老東家會因為一些規則被綁手綁腳，到永慶不動產之後擺脫限制，自然能全力衝刺。」

永慶加盟總部提供的科技工具讓工作更輕鬆，羅云靖說，「行動智能經紀人APP」真的很方便，出門服務客戶時，如果需要調閱資訊、或及時查閱相關資料，都能立即完成。「i智慧 Pro」則能看到全台灣1,600多家永慶加盟店的案件，只要看到適合客戶的案件，就能調閱資料，直接做配案跟帶看，流程簡便但不隨便。相比之下，以前在信義房屋時，有些系統內容需要經過店長開權限之後才能看到，很多時候會有時間上的落差，造成不便。

在永慶創造職涯高峰 月收破百萬

加入永慶不動產之後，羅云靖迎來職業生涯的新高峰。年收持續維持在200萬元以上，最高紀錄曾達單月收入破百萬，去年個人年度業績約460萬元，而今年1月至10月業績己接近600萬元，平均單月業績相較去年成長64%，委託量更是去年的2倍以上。

面對未來的市場走向，羅云靖始終秉持同一策略：持續擴大規模，「我的做法就是把量再放大。去年我可能只做10件事，今年我希望把它提升到50件。」他認為，目前的市場環境更具彈性，加上永慶的科技系統與聯賣制度的支援，讓他在工作上維持良好節奏，進而在工作與生活間找到更穩定的平衡。

