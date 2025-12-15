在浪漫城市過平淡感情？張信哲拋出成熟愛情提問

張信哲推出新歌〈守候〉MV，這首歌最打動他的地方，在於歌曲所描寫的成熟感情觀。他認為成年人面對愛情時，往往會有更深一層的思考，與年輕時橫衝直撞、義無反顧截然不同。因此這次特別選擇在巴黎拍攝MV，正是想透過這座被視為愛情象徵的城市，呈現出不只是浪漫，而是一段更內斂、更成熟的情感狀態。

MV採取雙城敘事，張信哲的故事線發生在巴黎，女主角鍾瑶則在台北，兩人未必是一對情侶，甚至可能是兩條完全沒有交集的人生線，但各自在不同城市裡，面對的卻是相同的命題，對愛情、對與對方相見的渴望。張信哲也拋出提問：「你追求的，究竟是內心真正渴望的那份愛情，還是只是身處浪漫城市，卻過著和所有人一樣庸庸碌碌、平淡無奇的感情生活？」

值得一提的是，該曲MV其實藏著法國思想家西蒙波娃的重要線索，張信哲透露，MV中出現的法文口白，靈感正是來自西蒙波娃的文字。而張信哲和鍾瑶所閱讀的正是她的著作《越洋情書》，而這次巴黎拍攝行程，也特別以紀實方式取景拍下她的墳墓，將哲學、文學與成熟愛情觀悄然交織進影像之中。

張信哲在巴黎拍攝MV。（圖／潮水音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導