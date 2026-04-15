在浪漫宇宙的自由環行！風格現代宅打破限制，與愛犬、貓咪共享兩人世界！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 優德室內設計

小編帶你看好宅

在這個兩層樓住宅裡，突破了既有的設計想像，設計師由屋主的日常生活為設計出發點，透過視線、軸線與尺度的重新編排，打造了一座充滿風格與自由的宇宙，讓年輕夫妻與他們的寵物貓狗自然而然地穿梭繞行其中，享受著彼此與生活。



相當特別的是，設計師使「斜角」成為了公領域的核心語彙，也顛覆了制式格局的分割方式，從玄關落塵區為起點，透過斜向拉展了格局與地坪的關係，更使視線自然地落在採光最好的方向，並一路延伸至客廳與陽台，放大了整體的視覺景深。



電視牆採用可旋轉的電視柱設計，將其獨立於牆面之外，更化身為空間的共享中心，在流動之間使客廳、廚房與書房形成一種三角關係。隨著電視方向的變動與轉移，形成了豐富的生活情境：轉向客廳，是兩人共享的觀影時光；轉向廚房，是料理時的陪伴；轉向書房，則延續了工作的節奏。



「寵物」在這個家中同樣擁有重要的位置。設計師在書櫃設計融入了貓跳台，樓梯下也有著屬於貓咪的休憩區，另外也設置了三處貓屋空間，讓貓咪可以自由地行走與休息，讓寵物的日常也自然地融入生活之中。



私領域的設計貼心體現了夫妻兩人的不同個性與習慣，女主人房以溫柔的米色系為主調，搭配人字拼木地板，帶來時髦而文藝的優雅溫度，並為習慣與女主人一起休憩的貓咪，特別保留了門片上的小貓洞，讓貓咪可以自由進出。男主人房則以深灰色調與金屬波浪板營造沉穩個性的美學層次，床頭牆使用帶有木紋質感的藝術漆，挹注生活的溫度感，完美平衡了冷冽的色彩主題。

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設計師將共用更衣室設定於兩間臥室之間，利用灰色作為過渡中介，串聯分屬不同性格的空間。展示櫃的燈光照明從天花延伸至櫃體側邊，讓收納不只是空間與功能，更像一場精緻而安靜的展示匯演。

優德室內設計／邱鎮宇

地址：桃園市桃園區正光路423之3號6F/423之2號10F

電話：03-3604255

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