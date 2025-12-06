在海與風之間釀出一座會呼吸的農村 湖東社區劉謦榕獲頒農村領航獎 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒離島新聞）【記者郭偉民／澎湖報導】 「第4屆農村領航獎」頒獎典禮於今日舉行，20位卓越典範齊聚台北典華幸福大樓似錦廳接受表揚，澎湖縣湖西鄉湖東社區的總幹事劉謦榕以其對湖東社區與澎湖農漁村發展之傑出貢獻，本次選拔競爭激烈，從全臺 70 名參賽者中脫穎而出，獲頒第四屆「農村領航獎」。她在農村再生、青年返鄉、在地產業活化、文化保存與社區永續發展方面的努力與成果，受到政府與社會高度肯定。

農村領航獎每三年舉辦一次，主要在表彰那些對農村地區在「產業活化、文化傳承、生態保育、社區營造／地方創生」等方面有卓越貢獻的人或團體。透過這些具代表性的案例，鼓勵更多農村地區與社區投入創新、永續與多元發展，特別的是今年第四屆農村領航獎採「地方縣市政府推薦 + 全國決選」雙階段方式，目的是提升選拔的公正性與代表性。劉謦榕能在全台70名參賽者中脫穎而出，實在是不容易卻也實至名歸，劉謦榕在社區擔任總幹事一職，同時也是農嶼海青年創生協會的理事長，致力於把青年力量、創意與活力帶入澎湖農、漁村社區。她在「生活、生產、生態」三大面向展現亮眼成果，包括文化保存、導入智慧技術、帶動青農返鄉、環境友善等。

劉謦榕在社區擔任總幹事一職，同時也是農嶼海青年創生協會的理事長，致力於把青年力量、創意與活力帶入澎湖農、漁村社區。(圖/劉謦榕提供)

本屆共從約 70 名參賽者中選出 10 名「農村領航獎」 + 10 名「農村推廣大使」，合共 20 位得主。得獎者背景多元，不僅是傳統農村社區代表，也有結合產業、文化、社區照顧與創新的跨界者（如企業者、文教推動者等） 顯示本屆評選標準除了「農業／農村」本業，也強調「永續、創新、社區活化、文化傳承」等廣義貢獻。他們用行動讓農村更強韌、讓社區更延續，也讓下一代看見希望，向所有默默深耕土地的你們致上最深的敬意！

