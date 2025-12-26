在生活中發現美 花蓮嘉里國小推動美感攝影課

(右立者)小鳴老師指導學生寫腳本

學童林家全的作品

提升學童的探索力與觀察力，花蓮縣立嘉里國小透過教育部「藝術與美感深耕計畫」，為高年級學生安排攝影課程，以四週、八堂課的方式，傳授攝影技巧、構圖概念等，也帶領學童從生活中發現美。



拿起記者的紅色麥克風套，放在校園一角，六年級的家全說，這樣拍出來的背景，有藍天白雲還有樹，比較不單調。「小鳴老師」陳恆鳴說，兒童攝影的珍貴，就在於孩子的眼光。小朋友的視角與大人不同，他們看世界的眼光也不一樣，這就是「童趣」。

嘉里國小校長巫賢偉說，美感要從小培養，在攝影課中，學生們不僅學到拍攝的觀念與技巧，更重要的，是讓孩子有探索力與觀察力。



除了攝影課，嘉里國小透過「藝術與美感深耕計畫」，同時也開設了排笛與繪畫課，多方面增加孩子的藝術視野，希望讓他們擁有一輩子帶得走的能力。