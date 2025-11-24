在生活裡慢品一盞茶，以精準坪效勾勒現代人嚮往的和諧平衡與品味之家

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 雲方設計

小編帶你看好宅

屋主購入室內27坪的新家，嚮往奢華古典的風格，期望有3房的空間，並能有收納與美感的居宅，在毛胚屋階段委託設計規劃，設計師以奢華古典為主軸，在有限的空間，重新整合動線，並規劃專屬泡茶與休閒區，滿足屋主的品茗喜好，細膩的古典語彙兼顧收納、美感與生活儀式感，讓生活節奏在優雅氛圍中展開。



入門玄關以端景展示牆揭開序幕，精緻的立面層次與燈光設計，烘托出典雅氛圍，明亮公領域串聯客廳與餐廳，開放式設計放大視感，創造寬闊敞亮的氣勢，原本電視牆透過隱藏門設計手法，延展視覺尺度，結合古典線板、羅馬柱頭、飾花雕刻，形成平衡而具深度的主視覺，展現古典的精緻度，讓電視牆成為空間亮點，軟裝精選弧形焦糖色皮革沙發與愛馬仕跳色絲巾妝點，營造出雅緻的空間質感。餐廳工藝感十足的展示櫃作為立面設計焦點，側面更融入隱藏收納櫃體，達到美觀與實用並行。廚房與客房門片巧用對稱拉門設計於餐櫃兩側，鏡面材質不僅反射光影，也延伸空間視覺，古典石紋餐桌搭配骨董水晶燈，用餐時光充滿儀式感。

廣告 廣告



私領域延續古典精緻的基調，同時注入溫馨與個性化的氛圍。主臥床頭牆以對稱骨董壁燈搭配花卉圖案壁紙，古銅色的古典壁燈讓精緻感更加突出，塑造古典又放鬆的休憩氛圍。兒童房鋪陳女孩喜愛的粉色壁紙，添加白色柔和視覺，創造歸屬感。客房點綴沈靜的藍綠色調，設有精美的化妝桌，整體感一致。

小編的最愛

納入屋主的品茶興趣，特別在休閒區新增泡茶區，並搭配充足的收納儲藏室，讓屋主在日常中品味生活之美，精緻細節成就優雅生活。

雲方設計／潘仕敏

地址：台北市信義區基隆路一段141號10F-8

電話：02-27718805

Email：info@amyinteriordesign.com

網站：https://www.amyinteriordesign.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>雲方設計

立即聯絡>>>雲方設計