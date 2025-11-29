在盧秀燕的根基好上加好 楊瓊瓔喊話江啟臣：姊弟一起努力

藍委楊瓊瓔（右二）28日表態參選黨內台中市長初選。對於台中市長盧秀燕（左二）823罷免期間曾多次力挺立法院副院長江啟臣，支持將就是支持盧，楊瓊瓔29日受訪表示，姊弟一起努力，把盧打下的根基，好上加好。（温予菱攝）

明年九合一大選在即，藍委楊瓊瓔28日表態，將參選黨內台中市長初選，強調「我也已經準備好了」。對於台中市長盧秀燕823罷免期間與立法院副院長江啟臣同台，曾表態支持江就是支持盧，楊瓊瓔29日受訪表示，姊弟一起努力、登山，完成共同目標，把盧秀燕打下的根基，好上加好，讓台中市繼續前進，更加幸福。

楊瓊瓔表示，就誠如盧秀燕所言，國民黨人才濟濟，大家都希望台灣好，而且台中市在盧秀燕的這幾年的打拚以及台中市議會團結的力量，台中市一個國際、科技、宜居城市，所以希望在盧市長領導之下，累積的基礎能夠好上加好。

楊瓊瓔說明，選擇在昨天宣布參選，是因為在清水區很多媒體一直問，所以才會在昨晚8時正式向市民朋友報告，「我準備好了」，她相信每一位誠如市長所言都是人才，包含立法院副院長江啟臣，為黨內非常好的同志，「我們姊弟一起努力，一起登山，我們有共同目標就是將盧打下的根基，好上加好，讓台中市繼續前進，更加幸福。」

對於823罷免期間盧秀燕曾表示，支持盧秀燕，就是要支持江啟臣，讓外界認為有表態意思，楊瓊瓔說，國民黨一定是團結的，尤其在國民黨主席鄭麗文多次表示，將為國民黨制定一個新的制度，所以也希望透過初選機制，公平競爭，讓市民有智慧地去選擇，她想這是大家一起努力的方向。

楊瓊瓔表示，鄭麗文也曾多次提及，2026年將推出最具民意、最有實力的候選人，並強調2026年一定會推出最有能力、最佳的候選人，自己一切將依黨內規章。

至於有何要向江啟臣喊話嗎，她說，我們是姊弟，怎麼會要喊話呢？一起登山、一起努力、一起往前進，共同目標絕對是在盧打下根基，讓台中市更加美好。

