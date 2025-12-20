在神明腳下喝咖啡：奉捌弍咖啡的在地特色與文化觀察

新北三重｜奉捌弍咖啡

今天不求籤改求好咖啡！

三重居然出現宮廟系咖啡，誰說喝咖啡只能去網美店，現在也能去廟裡喝咖啡，

當西方的醇香咖啡遇上東方的信仰，中西合璧的混搭哲學，迸出不一樣的新火花。

奉捌弍咖啡原本位於成功市場的宮廟風格咖啡店，孟母三遷搬到了三重，

鄰近有名的今大滷肉飯，交通相當便利，路邊有機車停車格，附近也有汽車的收費停車場，

搭乘捷運在菜寮站下車步行過來並不遠，來三重喝咖啡一點也不困難。

奉捌弍咖啡與傳統宮廟印象完全不同，簡約而清新，第一眼的印象相當好。

目前奉捌弍咖啡沒有固定公休日，但來之前可以看一下官方的IG，確保沒有臨時公休而白跑一趟。

隨處都有宮廟的元素，相當具有台灣特色。

奉捌弍咖啡販售的品項很簡單，五款咖啡加上四款茶飲，自帶環保杯一樣可以折五元。

點餐單也好宮廟風，讓人會心一笑。

奉捌弍咖啡不僅宮廟風還很文青風，很好拍的牆面，輕鬆拍出網美風。

店面不大，但有提供內用座位，在神明腳邊喝咖啡，超酷。

不喝咖啡的朋友可以點無咖啡因的飲品，飲品都會附一片餅乾可以搭配，超nice。

老闆還貼心給了不同口味的餅乾。

抹茶鮮奶是現刷的，超搞工。

選了無糖的抹茶鮮奶，即便沒有加糖也不苦澀，抹茶香氣足而不澀口，相當順口，

小孩則是選了凍檸茶，檸檬的果香配上茶味，恰如其分的和諧感，也很好喝。

奉捌弍咖啡的奶醉很有人氣，這款是咖啡加高粱，酒量不好的人喝了真的會醉喔！

(未滿十八歲請勿飲酒，飲酒過量有害健康，喝酒不開車)。

奶醉搭配的餅是好復古的鹽糕，超古早味的點心，好久沒吃了。

(未滿十八歲請勿飲酒，飲酒過量有害健康，喝酒不開車)

咖啡還有拉花呦，喝了一口才想到要拍，

喜歡酒味濃一點的可以請老闆高粱加重，奶醉的酒香十足，搭乘上咖啡的香氣，整體濃到爆，

因為要開車所以沒喝一口，泰瑞表示很香很濃，喝到最後有點醉。

(未滿十八歲請勿飲酒，飲酒過量有害健康，喝酒不開車)

很有特色的奉捌弍咖啡，店面獨樹一格、飲品好喝、老闆很親切，很接地氣的咖啡店，

一起跟神明喝杯咖啡吧。

奉捌弍咖啡

所在地址：臺灣新北市三重區大仁街22號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 09:30-19:00

店家電話：0983538660

文章來源：Irene's 食旅．時旅