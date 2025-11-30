在神明面前砍人！新竹城隍廟4男狠砍未成年 臟器外露 逮1人
新竹市城隍廟是市民活動重心之一，昨（28日）晚間發生一起砍人案，一名17歲的未成年男子疑似遭4男尋仇，手段兇殘持刀砍人，傷者臟器外露，消防局獲報後趕到現場緊急救治，並轉往醫院搶救。而行兇的4人已被警方鎖定，逮到1人，另3人仍追緝中。
據了解，昨晚9時許接獲民眾報案，城隍廟前發生恐怖砍人案，有群眾械鬥，有人受傷，警消分別趕到場，傷者有刀傷，臟器外露，趕緊包紮固定送醫。
至於砍人的4人，警方已逮捕1人，其他3人仍在追緝中，事件衝突起因等細節，仍在調查釐清中。
《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。
‧全國家暴專線：113
‧報警：110
‧線上通報：關懷e起來
更多太報報導
國家MRT搜救犬救援能力認證 16組通過「Mission Ready」國際標準
女高中生盜黃偉哲圖像po文「放颱風假」 法官不罰原因曝
1起欠薪判決 意外揭露「李多慧代言價碼」
其他人也在看
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 19 小時前
小弟遭同學父掌摑 大姐頭出氣教唆報復因懷孕輕判
高雄市王姓大姐頭得知，少年A男到女同學家過夜被女方父親氣憤掌摑，涉嫌教唆王姓男友等人持球棒打傷女方父親，高等法院高雄分院審理，審酌她即將臨盆，依傷害罪從輕改判4月徒刑。據了解，2022年3月15日凌晨，A男前往六龜區潘姓女同學住處過夜，潘父返家發現後，因一時氣憤出手掌摑，A男心有不甘，於是告知大姐頭自由時報 ・ 1 小時前
亡兒最後傳訊！她淚崩「母困21樓沒人能幫」
[NOWnews今日新聞]香港大埔宏福苑26日發生大火，7棟大樓同時延燒，逾43小時才撲滅火勢，至少造成128人死亡。一名倖存的住戶淚崩回憶，72歲、行動不便的母親獨自被留在21樓，她在樓下不斷打電話...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 1 天前
鼻酸！香港大火逾百人失聯 母親捧學士服畢照淚尋失聯學霸女兒
香港新界大埔宏福苑26日爆發五級大火，火勢一度失控並沿棚架迅速蔓延，截至28日清晨6時，這場香港近年最嚴重的住宅火災已奪走 94條人命，另有 76名傷者由消防處送醫，其中包括11名消防員。但更令人揪心的是，官方估計仍有 逾200名住戶下落不明，其中一名媽媽拿著女兒的學士畢業照在現場焦急尋人，希望早日找到女兒的下落！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
國道驚魂！ 「前車掉出1個人」後車險輾 警追查車主
高雄市 / 綜合報導 有駕駛昨(28)日行駛國道一號北向353.7公里處，沒想到過程中，前車後座男乘客竟從車內摔了出來，過程中差點被一旁黑車碰撞，幸好黑車駕駛驚險閃開，男乘客才躲過一劫，只是這名男子摔落路面，竟然還扎了一下衣服才離開，驚險過程被拍下，現在國道警方說將要循線找這輛車的車主，釐清事發原因，因為行為恐怕涉犯道交條例，最高可開罰1萬8千元。駕駛開車在國道，開著開著前方轎車這時候突然一名男子從後座跌了下來，一旁黑色轎車即時反應趕快往左邊撇了一下後，成功閃過，而男子在地上翻滾後站起身來，還扎了一下衣服離開，不過再看一次，當時為了閃人，黑色轎車差點失控，好險駕駛最終將車輛校正，這段畫面網路釋出後網友留言直呼驚險。這場景發生在昨日國道1號北向353.7公里處，當時行駛一旁黑色轎車，差點擦撞男子，後方駕駛更是嚇出一身冷汗緊急煞車，只差半個車身距離就會撞上男子，岡山分隊小隊長任國強說：「大隊目前尚未接獲民眾報案，如有違反交通法規依法舉發。」汽車維修廠業者說：「門都有六角鎖，除非壞的很嚴重，否則要像這樣人從車內掉出，少之又少，不可能，除非要拉很大力門才打得開。」專業維修廠人員說，就算車門沒關好頂多只有縫隙，不至於行駛過程中整扇門開啟，人從車內摔出究竟什麼原因造成，有待警方找到當事人才能進一步釐清了！ 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 1 天前
香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 11 小時前
男散步「口渴」竟偷喝40元紅茶 情緒失控槓警｜#鏡新聞
真的有這麼渴嗎？台北市北投區一名男子，昨天（11/28）晚間竟然闖進連鎖速食店，因為口渴，隨手拿起一杯紅茶喝，當下店員發現，急忙報警，沒想到警方到場，男子突然情緒失控，認為只是一杯紅茶，沒什麼大不了，甚至還躺在地上耍賴，不肯配合。鏡新聞 ・ 14 小時前
阿布達比「烏龍拘捕」！陳男12/3可返台 陳妻：警抓錯人
雲林一對陳姓夫妻，日前前往中東旅遊，丈夫 在『阿布達比』轉機時，卻被 當地5名武裝人員帶走，還失聯多天，妻子心急如焚，如今終於獲釋，但當事人 的護照行李 還是被扣押，目前陳先生能借宿在杜拜辦事處，但根據最新了解，這場拘捕案，竟然是誤會一場。 #中東#阿布達比#杜拜辦事處東森新聞影音 ・ 1 天前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億
香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導雲林一對陳姓夫妻11月23日前往土耳其旅遊，未料於24日在阿布達比（Abu Dhabi）轉機時，陳姓男子竟在機艙空橋被5名武裝人員強行帶走，因陳男的身上沒有護照與行李，一度失聯，引發外界高度關注；所幸在外交部及多方協助下，我國駐杜拜辦事處日前已順利聯繫上陳男，並將其安置於處長宿舍。對此，國民黨立委張嘉郡今（28）日表示，此案事涉國際人權與程序正義，若查證後確認為誤會，阿布達比警方應向台灣道歉；張也強調，陳妻非常感謝她與立法院長韓國瑜的關心，更希望外交部未來能持續提供協助。今早9時，張嘉郡在立法院議場前受訪，回應台灣旅客於阿布達比轉機遭武裝警察帶走案。談及與陳姓夫妻接觸的過程，張嘉郡說，「我介紹我是立委張嘉郡，韓國瑜院長跟我都非常關心你，我們會想辦法先幫你聘請律師，我也跟外交部聯繫，他們一開始是希望陳太太自己去請律師，但是可以想像說阿布達比並不是日本或韓國比較鄰近台灣，國人常旅遊的地方」。她不諱言，台灣的國人在中東地區並不是有很多的關係或有認識很多人，因此無法自行去找律師，所幸在他們的協助下，外交部幫他聘請了律師，去到杜拜當地的警局探望陳先生，並於杜拜時間28日凌晨1時，把人給帶回來了。「真的就是好險，先帶回來」，張嘉郡說，陳先生目前身上沒有任何的錢，也沒有行李，只好先借住在當地外交部的處長的家裡，目前他的行李跟護照還是被扣押中，律師必須繼續幫他釐清，為什麼被帶走，也希望外交部能持續為陳先生來協助。張嘉郡強調，因為這也有國際人權、法律公平程序的問題，希望外交部能儘速釐清之外，假設這是一個誤會，阿布達比的警方也應該對台灣道歉，因為這與台灣人民人權、生命財產安全有關，可以想像說這其實是非常嚴重的一件事情。張嘉郡透露，早上有跟陳太太有通過電話，她非常地開心，說等與先生回到台灣之後，要當面向韓院長及自己致謝，「我也希望他們順利平安回到台灣，我們在世界各地旅遊的台灣人，人身安全都能得到最好的保障」。外交部稍早證實，我國駐杜拜辦事處於杜拜時間11月28日凌晨1時30分接獲家屬電告，陳姓國人已獲警方釋放，但因11月29日至12月2日為杜拜國定假日，當事人仍須在12月3日回警局報到，以辦理解除旅行禁令。外交部指出，我駐處陳處長在凌晨聯繫上陳姓國人後，已先暫將其安置於職務宿舍，並持續提供包括核發後續旅行文件等協助。目前當事人遭捕的切確原因仍待進一步釐清，外交部將持續提供國人所需協助。原文出處：快新聞／韓國瑜也關心！台男阿布達比被押走4天獲釋 張嘉郡揭救援進度 更多民視新聞報導男「阿布達比」轉機被5警帶走 前機師分析：恐怖分子等級狀況台男突遭阿布達比5警拘捕 兒報平安：目前在杜拜警局雲林退休男於阿布達比轉機竟遭帶走 妻首度視訊揭現況民視影音 ・ 1 天前
快訊／大樓黑煙竄天！台南新建案工地「7F竄火↑延燒8F」 工人受困電梯
新建案竄火舌！台南市新營區長榮路二段一處工地今（28)日中午11時許傳出火警，消防局獲報後立即派遣12車24人前往現場，火勢從7樓延燒至8樓，灰燼落入地下室管道間又疑似延燒到4樓，消防人員在6樓電梯中救一名出受困工人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
港災難遇害者辨認組600人進駐宏福苑 陸開展高樓隱患排查
宏福苑大火死傷慘重，港警今（29日）上午派出600名災難遇害者辨認組（DVIU）人員進駐各棟大廈火場，以協助確認遺體身份及蒐證。而為避免憾事重演，大陸國務院安委會亦宣佈開展高層建築重大火災風險隱患排查整治行動。中天新聞網 ・ 17 小時前
甄子丹妻稱「中國防護網」釀香港大火遭炎上 急刪文道歉
香港大埔宏福苑於26日發生大火，造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。許多名人紛紛發話替香港祈福、捐錢，希望早日恢復家園。而甄子丹的妻子汪詩詩，28日在IG發文表示「火災不是由竹棚架引起的」，是中國大陸易燃護網釀禍，意外遭到大陸網友炎上，讓她趕緊為此道歉。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
香港大火奪命！「16歲女失聯」家屬急衝現場找人 最後訊息曝光：好辛苦
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，許多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天，當地消防處透露，目前死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯，警消預計今（28）日完成7座大樓「爆破搜索」。其中一名16歲黎姓女學生與70多歲祖母、叔叔同住在宏泰閣1605室，至今仍未尋獲，讓家屬心急如焚，不停在網路上發文請求協尋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
悲痛！香港惡火奪年輕消防員生命 同僚痛訴：是人禍
香港世紀惡火奪走94條人命，年僅37歲的英勇消防員何偉豪也是其中之一。有同袍不捨弟兄的鮮活生命平白逝去，於27日在臉書貼文，痛訴制度、監管的失靈，還有施工單位的偷工減料，三重的人為因素共同釀成這起悲劇，「昨天這場火，不是天災，是人禍，是制度性的漠視釀成的慘劇」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》涉引誘球員賭博 球員工會對經紀公司開鍘：永久停權
針對球員工會認證之經紀公司涉及引誘球員參與賭博行為，中職球員工會日前已完成所有調查程序及懲處。球員工會主任趙子維今天受訪指出，工會決議將遭檢舉的泰宇運動行銷有限公司「永久停權」，並沒收其保證金，並表示這是工會做出的最重懲處，在3週前就已將這個結果通知聯盟及六球團。自由時報 ・ 1 天前