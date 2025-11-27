在禁飛區飛無人機 30萬元飛了

江女因為在禁航區操作無人機，被裁罰30萬元。桃園分署提供



1名江姓女攝影師，在台北市信義區無人機禁航區操作飛行無人機，甚至飛行高度還與台北101大樓高度相當，因此被裁罰30萬元，由於江女拒絕被移送強制執行，桃園分署收案後扣押江女名下股票後，江女才乖乖一次繳清。

這起事件發生在去年10月21日，江姓女子於台北市信義區松仁路附近操作無人機。該區域早已被公告為禁止無人機飛航的範圍，但江女不僅進入禁飛區，還將無人機飛至與台北101建築物相當的高度（約508公尺），遠超過規定的400呎高度限制。

航空警察局台北分局偵查隊調查後，交通部民用航空局依據《民用航空法》相關條款對江女裁罰新台幣30萬元，並要求於今年9月19日前繳納。由於江女拒繳，案件隨即被移送至桃園分署執行。

桃園分署接案後迅速調查，發現江女名下持有上市公司股票，其價值足以清償罰鍰，因此於今年11月12日依法扣押其股票。江女在得知此事後，立即聯繫桃園分署了解情況，並由其父母於於11月19日代為匯款，一次繳清全額罰鍰。

桃園分署表示，維護飛航安全是重要目標，呼籲民眾操作無人機時務必遵守相關法規，包括查詢交通部民用航空局公告的禁飛區域及高度限制。此外，若收到罰鍰通知書，請務必於期限內主動繳納，以免因欠繳遭移送執行，導致名下財產被查扣，得不償失。

