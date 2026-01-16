在網路上恐嚇危害總統 中埔分局警方迅速拘提犯嫌到案

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】針對近日引發全台不安之「張文隨機攻擊事件」，掀起網路模仿效應，嘉義縣警局中埔分局展現高度科技偵效率，查獲涉嫌人到案並移送法辦。

日前中埔分局獲報有民眾在網路社群平臺（臉書限時動態）發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」等語，留言內容係向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼，影響公共秩序及社會安寧，致生社會恐慌。

中埔分局立即組成專案小組，經蒐證及調閱相關資料後，查知住於本轄中埔村之劉姓嫌疑人涉嫌重大，經報請臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮偵辦後，於1月14日在中埔村一帶拘捕劉嫌到案。全案依涉犯恐嚇公眾、妨害自由等罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

廣告 廣告

中埔警呼籲，重大治安事件發生後，社會處於高度敏感期，民眾切勿以「開玩笑」或「求關注」心態散布恐嚇言論。相關單位將持續保持密切合作，利用科技偵查方法嚴密巡查網路動態，絕不容許有心人士挑戰法治底線。

圖：日前中埔分局獲報有民眾在網路社群平臺（臉書限時動態）發布恐嚇公眾訊息，揚言「殺害總統、國防部長」等語，留言內容係向不特定多數人公開散布，已逾一般情緒性言論範圍，足以使一般社會大眾及政府機關人員心生畏懼。中埔分局立即展開偵辦並逮捕犯嫌送辦。（照片嘉義縣警局中埔分局提供）