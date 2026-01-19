在線等資源還要顧竹北建設 傳綠農曆年前提名鄭朝方結盟時力選竹縣長

新竹縣2026縣長之爭隨著現任縣長楊文科8年二任屆滿，進入全新戰局。圖為新竹縣竹北市東海地區高樓與稻田錯落之景。（圖／黃耀徵攝）





記者／顏瑋辰

關鍵字：鄭朝方、新竹縣、時代力量、民眾黨、民進黨

2026選戰進入倒數，在科技大城新竹縣中，由於國民黨籍縣長楊文科2屆8年任滿無法再選，藍營現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩分庭抗禮，對初選民調、黨員票比例爭執不下；綠營則以縣治竹北市長鄭朝方呼聲最高。消息人士指出，近期總統賴清德已與鄭朝方「咬耳朵」近2小時，鄭朝方態度已趨明朗，然而若能進一步將「2件事」敲定，「農曆年前徵召都有可能」。

民進黨在優勢選區高雄市、嘉義縣與台南市已經完成2026市長初選，近期黨內焦點轉向台中以北地區，其中尚未提名的直轄台北市、桃園市陷入膠著，另外新竹市也面臨驚險挺過涉貪官司的市長高虹安強勢連任，綠營覓戰將是難上難。於此同時，在傳統藍營優勢的新竹縣，由於鄭朝方民調與徐欣瑩、陳見賢不相上下，甚至其中幾份民調「超車」藍營選將，綠營內部放眼北台除了新北市長提名立委蘇巧慧、宜蘭縣長提名律師林國漳有望插旗外，下一階段重兵部署新竹縣，力拼「沙漠開花」。

知情人士透露，披綠袍鄭朝方所屬的「竹東鄭家」除了系出國民黨宗親票堅實外，近年也策略性與時代力量結盟。他回顧，2024年的立委選戰中，時任立委的現任時代力量黨主席王婉諭親征新竹縣竹北東區、竹東鎮為主的第二選區，拿下37％好成績狠甩民進黨正式提名的陽交大助理教授曾聖凱，近年時代力量幾乎「整組搬來新竹」，在竹東街上仍看得見不少時代力量形象看板，背後也和鄭家的人手高度重疊。

該人士直指，鄭朝方與王婉諭合作關係融洽，原先「就是一個選新竹縣長、一個選竹北市長」端看鄭朝方一念之間，然而自2025年12月底高虹安捲入刑事案被臺灣高等法院二審宣判涉嫌「貪汙」範圍無罪後，當日不到中午大新竹地區便拋出「王婉諭選新竹市」的消息，外傳便是高虹安問鼎連任排除了障礙，綠營裏頭想選的人「都縮了起來」，才進而啟動「第三勢力」計畫，協調王婉諭從新竹縣跨過頭前溪，挺進新竹市試水溫。

時代力量黨主席王婉諭（左）被傳出有望與綠營合作挺進新竹市問鼎2026百里侯對戰現任市長高虹安。右為前立委陳椒華。（圖／黃耀徵攝）

地方人士坦言，目前新竹縣國民黨仍以陳見賢獲提名機率較高，其閩南籍和草根形象，剛好與客籍儒生樣的鄭朝方形成截然不同風格，若能一戰想必精彩。但八年前陳見賢力拱現任縣長楊文科甩開時任高民調立委林為洲上位，如今縣府力量不能不挺陳見賢，加上現任新竹縣議長張鎮榮、副議長王炳漢從政前便與陳見賢多有合作、現在也率跨黨籍議員支持陳見賢，府會相挺之下讓鄭朝方頗感壓力，在「要選就要贏」的決心之下，需要確認中央百分百力挺，才敢放心拚。

該人進一步指出，鄭朝方二來也很在意竹北市4年施政延續，目前看來以出身綠黨、現任民進黨籍新竹縣議員的歐陽霆轉戰竹北市長呼聲不小，但除了藍營現任縣議員吳旭智可能轉攻竹北市長寶座外，隔壁民眾黨籍的新竹市副市長邱臣遠也不否認可能一戰，甚至現居竹北的民眾黨創黨主席柯文哲親妹妹、眼科醫師柯美蘭也被點將參戰。若能在挺進新竹縣府之前，先守住竹北市公所基本盤並確認資源到位「那就是宣戰號角起了」。

鄭朝方對此強調，每一位人選都有公職舞台可以展現自身能力，與各方合作也是正常互動，自己現階段仍將專注市政全力以赴，不做他想。

新竹縣竹北市長鄭朝方（圖）被傳為民進黨2026新竹縣長將徵召的人選。（圖／CTWANT攝影組）

