在美台深化 AI 與軍工合作的背景下，「軍民兩用」（Dual-use）技術已成為投資核心。這類企業不僅受惠於輝達（NVIDIA）引領的 AI 算力需求，更能切入美國國防供應鏈的「非紅化」轉型。

以下整理具備高度潛力的台灣企業清單，分為三大關鍵領域：

AI 邊緣運算與智慧自動化（機器人與無人機）

這類企業的技術可從工業機器人、自駕車快速轉換為無人載具（UAV/USV）與自動化防禦系統。

漢翔 (2634)： 與美國 Shield AI 簽署合作協議，共同打造無人機生態系，負責在地組裝與維修。

雷虎 (8033)： 受惠於國防部無人機標案，開發軍用商規無人機，為台灣無人機國家隊核心。

中光電 (5371)： 透過子公司研發 AI 影像偵測與導引技術，應用於軍用無人機與監控系統。

神基 (3005)： 生產強固型電腦，是全球軍事與極端環境下 AI 運算設備的主要供應商。

核心 AI 算力與伺服器架構

美國國防部高度依賴 AI 進行情報分析與戰場管理，台灣供應鏈掌握了全球九成以上的伺服器代工。

台積電 (2330)： 唯一具備量產高性能 AI 晶片能力的公司，支撐美台所有先進防禦系統的核心。

鴻海 (2317)： 與輝達合作建置 AI 研發中心與超級電腦，具備高階 AI 伺服器的全球量產與韌性供應能力。

緯穎 (6669) / 廣達 (2382)： 提供大規模資料中心架構，為美台國防雲端算力基礎設施的核心夥伴。

台達電 (2308)： 提供 AI 伺服器所需的高效率電源管理與散熱方案，對軍事設備的穩定性至關重要。

太空與低軌衛星通訊（通訊韌性）

在現代戰爭（如烏俄戰爭）中，低軌衛星（LEO）提供的通訊韌性極為關鍵，台灣廠商已成功切入 SpaceX 與相關國防鏈。

張量科技 (Tensor Tech)： 專注於衛星姿態控制系統，研發空間合格的球型馬達技術，為航太防禦領域的新星。

奇鋐 (3017)： 提供低軌衛星接收器所需的散熱技術，為 AI 運算與通訊設備不可或缺的一環。

昇銳 (3128)： 專精於 AI 影像監控與辨識技術，可用於戰場環境感知與邊境安全。

投資觀察重點

「非紅供應鏈」認證： 是否具備與美商（如 AeroVironment, Anduril, Shield AI）的合作實績或 MOU 協議。

2026 NDAA 法案： 美國國防授權法案首次明確要求美台在無人機領域加強共同開發，這將直接推動相關台廠的訂單動能。