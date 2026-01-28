在美國爆紅！裝什麼飲料就變什麼顏色 星巴克小熊玻璃冷水杯今天開搶

風靡美國的「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」，今天在全台星巴克門市開賣。（星巴克供圖）

小熊控要準備好錢包了！風靡美國、讓粉絲搶到一杯難求的「星巴克小熊玻璃 TOGO冷水杯」，今天在全台門市與線上門市同步開賣。這款杯子不是可愛而已，還可以隨著飲料變化顏色，無論是喝咖啡還是茶飲都非常療癒。

整體以清透玻璃杯身為主角，一裝進咖啡、氣泡飲或果茶，立刻浮現出療癒小熊的輪廓；飲料色澤不同，小熊就換一種顏色登場，從黑咖啡、棕色拿鐵到莓果氣泡水，隨你變。

「星巴克小熊玻璃TOGO冷水杯」是透明玻璃杯設計。（980元／個，星巴克供圖）

搭配吸管設計與星巴克經典綠色矽膠造型毛帽，讓你會忍不住一直想用它喝水或咖啡。今天在全台門市與線上門市同步開賣。

廣告 廣告

裝入冰拿鐵，小熊就會變成卡其色，倒進黑咖啡就會變黑棕色。（星巴克供圖）

不只星巴克小熊，泰國人氣療癒角色「Butterbear」也來台快閃，把可愛一路延伸到穿搭、居家與咖啡甜點生活。

「CACO」透過各式搭配單品輕鬆融入生活。（加州椰子集團供圖）

首次在台灣跨界聯名，Butterbear攜手「CACO」「WAVE SHINE」與「CACO Café」，從「穿在身上」到「吃進嘴裡」全面包圍小熊控。CACO 把小熊圓潤呆萌的形象，變成印花T恤、帽T、毛衣、連身吊帶褲與隨身小包，整體風格輕鬆好搭，日常出門就能耍可愛。

「WAVE SHINE」從穿著感受出發，材質更強調舒適居家感。（加州椰子集團供圖）

WAVE SHINE則走居家療癒路線，推出睡衣套裝、內衣背心、立體收納包、造型吊飾與室內拖鞋，特別適合下班回家或週末耍廢時，把被小熊抱住的感覺直接拉滿。

Butterbear聯名活動期間供應蛋糕伴手禮。（加州椰子集團供圖）

而CACO Café更是小熊控的快樂終點站，Butterbear化身為造型雞蛋糕、奶油咖啡、泰式打拋豬米漢堡，再加上甜心萬用包禮盒、熊造型脆餅、毛絨杯墊與焦糖糖果等伴手禮，直接把可愛與療癒一次打包帶走。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／假日人龍排爆！開箱新店超人氣「旭達豆漿店」，脆皮蛋餅值得等嗎？

正男報食事／冷氣團一來就想吃！粥控必收3家店 粥底火鍋、金門廣東粥、牛肉皮蛋瘦肉粥

正男報食事／中、永和超人氣鵝肉飯！清甜水煮、迷人煙燻一次吃到

獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復