在美國X被歐盟重罰1.4億美元後 川普政府揚言對歐洲公司採報復措施
美國貿易代表署（USTR）點名Spotify等9家歐洲公司，它們可能成為被報復的目標。（圖片來源／pixabay）
《彭博》與《The Verge》報導，因為美國不滿歐盟開罰美國科技公司，美國總統川普政府揚言將採取報復措施，並點名西門子和Spotify等歐洲知名公司，威脅這些歐洲公司可能成為新的限制或開罰目標，這類威脅也會針對任何可能效法「歐盟式戰略」的國家。
美國貿易代表署（USTR）周二（12月16日）在社群媒體X上發文稱，美國服務供應遭受歐盟「持續不斷的歧視和騷擾訴訟、稅收、罰款和命令」的打擊。12月早些時候，美國社群媒體X違反歐盟《數位服務法》（DSA），被罰款1.4億美元。此外，在過去幾年裡，Google、蘋果、亞馬遜、微軟和Meta等美國科技巨頭也受到法律、罰款和調查的影響。
美國可能對歐洲服務供應商開徵稅金
這篇未署名的聲明特別點名幾家歐洲公司，包括埃森哲（Accenture）、Amadeus、Capgemini、DHL、Mistral、Publicis集團、SAP、西門子和Spotify，這些公司幾十年來一直享有不受限制進入美國市場的權利
這篇聲明接著警告，如果歐盟及其成員國堅持繼續透過歧視手段限制、削弱和阻礙美國服務提供者的競爭力，美國將別無選擇，只能動用一切手段來反制這些不合理的措施。如有必要採取應對措施，美國法律允許對外國服務收取費用或進行限制，以及其他措施。美國將採取與其他奉行歐盟式戰略的國家類似的做法。
換言之，如果歐盟這種「歧視」行為繼續下去，美國將做出反擊，而且「美國法律允許對外國服務徵收費用或實施限制，以及其他措施」。
這項爭議的焦點在於歐盟的數位商務政策，歐盟正著手監管Alphabet旗下的谷歌（Google）、臉書母公司Meta Platforms Inc.和亞馬遜等美國科技巨頭。但是歐盟數位監管的批評者認為，這些監管正在減緩技術創新，產生全球影響，並且以不公平方式企圖增加財政收入。
川普政府點名批評一些知名的歐洲公司，暗示它們可能成為新的限製或收費目標，並威脅要對歐盟的數位稅進行報復。
歐洲多國開始徵收數位服務稅
歐盟並未規定針對科技公司的歐盟用戶徵收數位服務稅，同時，因為一些支持科技的成員反對，使得歐盟境內徵收數位服務稅的計畫屢屢受挫。然而，一些歐洲國家已經自行徵數位服務稅。
例如，法國在2019年對部分公司定向廣告和其他數位服務的收入徵收3%的稅金，義大利、奧地利、西班牙和英國也相繼效仿，各自在國內徵收數位服務稅。
歐盟執委會的發言人湯馬斯·雷尼爾在向《紐約時報》和法新社發表的聲明回應稱，歐盟將繼續與美國合作，落實貿易協議，並表示「正如我們多次明確指出的那樣，我們的規則平等公正適用於所有在歐盟運營的公司。我們將繼續公平公正執行我們的規則，不加以歧視。」
這位發言人也說，歐盟是一個開放且以規則為基礎的市場，所有公司都應平等、公平遵守這些規則。一位不願透露姓名的人士表示，這些規則確保安全公平的競爭環境，並將繼續公正執行。他還補充說，歐盟官員將繼續與美國就今年稍早達成的聯合貿易聲明進行磋商。
更多信傳媒報導
預期新台幣走貶 國泰、富邦、台新新光價量齊揚 今日能否續漲成關鍵
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
投資人當沖虧損70萬還違約交割 跑到宏遠證券樓下開罵「手續費你們要拿，血你們要吸」
其他人也在看
棒球》前台鋼張喜凱等球員加入廈門海豚！ 26人名單一半以上出身台灣
中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，今天廈門海豚隊公布26人名單，由台鋼雄鷹張喜凱領軍，還有不少台將，如：前富邦悍將蘇捷恩、林詠翔、前統一獅隊李嘉祥、左手側投戴宏鈞等，台灣球員為數不少。TSNA ・ 10 小時前 ・ 34
賣掉建國北路公寓住青埔新大樓、太愛這又再買1戶：與其把錢放股市「買房子血壓會穩一點」｜好宅報報
如果你看過桃園青埔的都市計畫圖，就可以期待青埔地區大未來。根據推算，青埔地區屬非公共設施用途、且有潛力尚未充分開發大約還有56%，等於說現開發還不到1/2，已總開發面積490公頃估算，約有275公頃尚未開發。王小姐便是看好這個發展條件，早在2016年便以單價25萬元買下新建案「華爾道夫」，當時已經蓋好是新成屋，因為面積大、相對房價較高，所以賣得比較慢，但是因為建築品質看起來很好很堅固，所以便買下一戶4樓樹梢戶，含車位總價大約是2,500萬元。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 76
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 6 天前 ・ 32
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 7
還記得《海豚灣戀人》壞女人沈曼青嗎？ 徐潔兒合照高欣欣「看不出47歲了」
女星高欣欣於17日在臉書發文，驚喜分享與久違回台的好友徐潔兒相約聚會。照片中的徐潔兒身穿米白色上衣，搭配棕色系圍巾並頭戴咖啡色老帽，對著鏡頭展現迷人笑容，散發出的清新氣質彷彿少女，完全看不出今年已47歲。徐潔兒早年憑藉偶像劇《海豚灣戀人》中的反派大明星「沈曼青」走紅，雖然近年事業重心多在大陸，但此次返台露面，凍齡的樣貌與絕佳狀態立刻勾起許多觀眾的青春回憶。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 2
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了
國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了信傳媒 ・ 3 小時前 ・ 81
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 8
卓榮泰不副署財劃法！郭正亮預言：藍白接下來這招更狠
立法院日前通過《財政收支劃分法》，行政院提出的覆議案遭藍白否決後，行政院長卓榮泰15日召開記者會宣布不副署財劃法，並表示若立法院對此決定有意見，可依法對他提出倒閣、不信任投票制衡。前立委郭正亮對此預言，藍白接下來一定會大砍預算來報復，且一旦砍了就回不去了，批評這根本是憲法災難。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 224
多人心梗送ICU！發病前都吃過「1料理」 營養師：4種人別吃
天氣變冷，飲食要小心！營養師趙強在臉書粉專「趙強營養師這樣說」發布貼文，指出近1個月在心臟內科加護病房，遇過幾個心肌梗塞的個案，發作前都吃了「大量加酒」的料理，他表示，「烹調不能將酒精完全去除」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 13
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2
濕冷天氣來了！週五起全台有雨 週日降溫「放晴時間曝光」
準備變天！中央氣象署今（17）日表示，明天受到東北季風影響，北台灣高溫略下滑，週五至週六全台有雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。週日整體雨勢趨緩，到了下週二（23日）東北季風減弱，僅基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，大台北山區及台東有零星雨，中南部則是多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
千人癱瘓法院／「最美檢座樂樂」披律師袍起手式 人海車輪戰全面啟動...驚呆法界
幣想洗錢 23 億案進入密集審理，主嫌施啟仁不僅破天荒透過訴訟策略傳喚1544名被害人、54名店長及3名品格證人作證，且一個月內就更換9名律師。據了解，施在羈押期間頻繁律見放風，甚至有律師直接攜帶委任狀進看守所請他簽名，引起法院高度警戒。士院懷疑辯護人有串證、滅證之虞，一度核發限制書，限制多9名律師接見。如今接手案件的，則是由新北地檢署前檢察官莊勝博，以及律師陳偉芳、袁健峰組成的固定辯護團隊。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 133
卓榮泰不副署！學者提反制策略：看誰撐得久
針對行政院長卓榮泰對於立院三讀通過的財劃法修正案採取「不副署」的態度，文化大學廣告系專任教授鈕則勳認為，卓榮泰的做法有整套縝密的戰略，且是總統賴清德與卓揆聯手，強攻在野、軟硬兼施。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 185
他開嗆藍白民意那麼強大就倒閣、彈劾賴清德！不然就閉嘴
罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊著「32：0大罷免大失敗」，既然你們民意那麼強大，那就倒閣吧！三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 512
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前 ・ 38
大逆轉！高虹安涉貪二審改判無罪 高檢署說話了
新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審被判刑7年4月，高因此遭停職。案經上訴，台灣高等法院今天（16）日二審宣判，高虹安涉貪污治罪條例部分改判無罪，使公務員登載不實罪部分，高虹安被判刑6月，得易科罰金。台灣高檢署表示，將在收到判決後研議是否提起上訴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
看準職業市場缺口大膽南漂創業 七年級生花9年卡位苗栗1字頭房價｜好宅報報
新北市出生長大的 C先生，大學南漂到台中念書、實習，因看準二線城市的產業需求爆發力，意外在苗栗落地生根。 C先生先穩定事務所，花9年觀察生活圈、房價漲幅與市場需求，最後選擇買下距離工作地點步行僅3分鐘的自住宅。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 18
冬雨襲全台！雨連下好幾天 下波強冷空氣「這時」報到
今（17）日東北季風稍增強，此外，週五、週六全台灣都將迎來一波冬雨，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，冬雨過後，週日又將迎來新一波東北季風，天氣狀況以「濕涼」為主，根據目前的中長期預報來看，下次有較強的冷空氣，應該會落在近年底。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
賈靜雯「全空美背」禮服太狂！51歲直接美回31歲 全網封她：「美貌權威」！
黑色禮服正面以網紗結構勾勒線條，刺繡與流蘇細節集中在肩頸與手臂位置，視覺層次明確卻不顯雜亂，站姿一拉開，氣場自然撐滿畫面！即使在生圖鏡頭下，輪廓、比例與狀態依然穩定，難怪會被形容是「一站就封神」的紅毯瞬間。不過真正讓這套造型被記住的關鍵，在於轉身之後！背...styletc ・ 1 天前 ・ 19
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 20