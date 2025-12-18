在美國X被歐盟重罰1.4億美元後 川普政府揚言對歐洲公司採報復措施

美國貿易代表署（USTR）點名Spotify等9家歐洲公司，它們可能成為被報復的目標。（圖片來源／pixabay）

《彭博》與《The Verge》報導，因為美國不滿歐盟開罰美國科技公司，美國總統川普政府揚言將採取報復措施，並點名西門子和Spotify等歐洲知名公司，威脅這些歐洲公司可能成為新的限制或開罰目標，這類威脅也會針對任何可能效法「歐盟式戰略」的國家。

美國貿易代表署（USTR）周二（12月16日）在社群媒體X上發文稱，美國服務供應遭受歐盟「持續不斷的歧視和騷擾訴訟、稅收、罰款和命令」的打擊。12月早些時候，美國社群媒體X違反歐盟《數位服務法》（DSA），被罰款1.4億美元。此外，在過去幾年裡，Google、蘋果、亞馬遜、微軟和Meta等美國科技巨頭也受到法律、罰款和調查的影響。

廣告 廣告

美國可能對歐洲服務供應商開徵稅金

這篇未署名的聲明特別點名幾家歐洲公司，包括埃森哲（Accenture）、Amadeus、Capgemini、DHL、Mistral、Publicis集團、SAP、西門子和Spotify，這些公司幾十年來一直享有不受限制進入美國市場的權利

這篇聲明接著警告，如果歐盟及其成員國堅持繼續透過歧視手段限制、削弱和阻礙美國服務提供者的競爭力，美國將別無選擇，只能動用一切手段來反制這些不合理的措施。如有必要採取應對措施，美國法律允許對外國服務收取費用或進行限制，以及其他措施。美國將採取與其他奉行歐盟式戰略的國家類似的做法。

換言之，如果歐盟這種「歧視」行為繼續下去，美國將做出反擊，而且「美國法律允許對外國服務徵收費用或實施限制，以及其他措施」。

這項爭議的焦點在於歐盟的數位商務政策，歐盟正著手監管Alphabet旗下的谷歌（Google）、臉書母公司Meta Platforms Inc.和亞馬遜等美國科技巨頭。但是歐盟數位監管的批評者認為，這些監管正在減緩技術創新，產生全球影響，並且以不公平方式企圖增加財政收入。

川普政府點名批評一些知名的歐洲公司，暗示它們可能成為新的限製或收費目標，並威脅要對歐盟的數位稅進行報復。

歐洲多國開始徵收數位服務稅

歐盟並未規定針對科技公司的歐盟用戶徵收數位服務稅，同時，因為一些支持科技的成員反對，使得歐盟境內徵收數位服務稅的計畫屢屢受挫。然而，一些歐洲國家已經自行徵數位服務稅。

例如，法國在2019年對部分公司定向廣告和其他數位服務的收入徵收3%的稅金，義大利、奧地利、西班牙和英國也相繼效仿，各自在國內徵收數位服務稅。

歐盟執委會的發言人湯馬斯·雷尼爾在向《紐約時報》和法新社發表的聲明回應稱，歐盟將繼續與美國合作，落實貿易協議，並表示「正如我們多次明確指出的那樣，我們的規則平等公正適用於所有在歐盟運營的公司。我們將繼續公平公正執行我們的規則，不加以歧視。」

這位發言人也說，歐盟是一個開放且以規則為基礎的市場，所有公司都應平等、公平遵守這些規則。一位不願透露姓名的人士表示，這些規則確保安全公平的競爭環境，並將繼續公正執行。他還補充說，歐盟官員將繼續與美國就今年稍早達成的聯合貿易聲明進行磋商。

(原始連結)





更多信傳媒報導

預期新台幣走貶 國泰、富邦、台新新光價量齊揚 今日能否續漲成關鍵

國、民兩黨面對卓榮泰「不副署」 吳子嘉：在野黨不敢提倒閣卻也只剩下這一步了

投資人當沖虧損70萬還違約交割 跑到宏遠證券樓下開罵「手續費你們要拿，血你們要吸」

