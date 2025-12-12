在美智庫談台灣之盾 李喜明指規劃尚不明朗：若是想保護全台恐很難做到

總統賴清德先前提出1.25兆國防特別預算，並強調「台灣之盾」（T-Dome）會列為這筆特別預算的重點項目。前參謀總長李喜明今（12）日在美國智庫「印太安全研究所」指出，大家至今還不知道台灣之盾是什麼，也懷疑台灣能建立一套覆蓋全台灣的防空系統；他也提到，海鯤號在整個系統整合及6部主機充電系統方面的問題，以他曾在潛艦工作20年的經驗看來，「這2個都是非常大的挑戰」。

目前人在美國宣傳英文新書「守護我們的島嶼家園：台灣防衛的不對稱途徑」（Defending Our Island Home: An Asymmetric Approach to Taiwan’s Defense）的李喜明，談到了近期國防特別預算以及台灣之盾的問題，他指出，台灣為台灣之盾有很多規畫，但大家至今還不知道台灣之盾是什麼。

李喜明表示，究竟台灣之盾是一套覆蓋全台灣的防空系統，還是鎖定重點城市、基礎建設或軍事要點，現在沒有人知道。李喜明說，如果台灣之盾的野心是保護全台，「我懷疑我們能不能做得到」，可能面臨美製防空飛彈和台製防空飛彈的整合、國家的飛彈庫存是否充足，台灣能否負擔其成本等問題。

李喜明指出，政府應該清楚定義台灣之盾，等到有確定的藍圖，再向立法院提出預算要求，好讓立法院可以審查，對台灣之盾做出支持，否則政府不說明清楚，又要投入大筆預算，恐被外界質疑是政治語言。

另外，對於潛艦國造原型艦海鯤號進度落後的問題，出身潛艦的李喜明表示，海軍跟台船確實碰到實務上的關鍵問題，尤其是在整個系統整合及6部主機充電系統方面的問題，以他曾在潛艦工作20年的經驗看來，「這2個都是非常大的挑戰」。

李喜明指出，6部主機在自動充電系統上充電同步化的挑戰可能非常大，希望台船跟海軍能想出好方法，順利解決困難。他表示，一般來說，傳統潛艦大概是用2部到3部主機，這在充電同步化方面比較單純，6部的話，就變得非常複雜。他認為，美國可以提供這方面的協助，「這是純技術性的問題」。



