在臉書砸千元買烏魚子 竟收到超廉價的「它」！網傳授退款方式
在數位時代，網路購物早成許多人習慣的採買方式，不僅可以省去出門奔波的麻煩，還擁有便捷的退換貨機制。然而，虛擬世界也潛藏著許多詐騙陷阱。許多人對在社群媒體上常見的「一頁式廣告」並不陌生，這些廣告頁面往往設計得光鮮亮麗，且價格遠低於實體店面，讓不少消費者信以為真而下單訂購。最近又傳出有網友受騙下標，在臉書社團分享他的慘痛經歷，引起網友高度關注。
這位上當的苦主在臉書社團《爆怨公社》發文吐苦水，他提到先前在臉書上瞥見一則販賣烏魚子的廣告，圖片拍得實在太吸引人，加上價格十分親民，讓他一時衝動決定購買。他以貨到付款的方式支付了1290元。當他滿心期待地拆開包裹時，整個人當場傻眼，說好的「烏魚子」竟然變成一包包真空包裝的「番薯乾」！他逐一檢查包裹內的13個包裝，確定完全沒有烏魚子的蹤影，全都是番薯乾，讓他當場傻眼。
網購上當與賣家聯絡有何結果？
事後，這位網友立刻嘗試聯絡賣家進行抗議，沒想到對方電話始終無人接聽，傳送訊息也石沉大海，完全得不到回應。經歷這次慘痛教訓，他以過來人的身份奉勸所有網友「真的別再相信臉書廣告」，揚言自己從此以後絕對不會再犯，就算東西看起來再好康也不會受騙上當。
這篇苦主文一經發出，立刻湧入大批網友留言，不少人無法理解怎麼又會上當，「都已經宣導到爛了，還是有人不聽」「FB一堆詐騙，不懂為何會想在那買東西」「很佩服敢在FB買東西的人」「好有勇氣敢在FB廣告買東西」「1290元13片….想也知道不可能」「都2025年了，怎還有人被臉書購物騙」，整起事件再度印證了「便宜沒好貨」的道理。
遇到網購詐騙有什麼方法取回匯款？
另外，則有網友建議他解決之道，「臉書上的貨都是詐騙，快點打電話去快遞公司」「打電話過去快遞公司喔！可以退，說是詐騙」「聯絡物流並回報詐騙，我之前一周就拿回金額，把包裹退回去」。
