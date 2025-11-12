在臺北領略海島藝術文化 「馬祖書展」紀州庵文學森林展出
臺北市紀州庵文學森林即日起到11月21日推出「馬祖書展」，由連江縣政府文化處策畫，以「凝視馬祖國際藝術島」為題，展出多位馬祖藝術家的作品，包括陳益輝《築巢》等10件精選創作，並搭配相關選書、文創選物，讓觀眾透過藝術與文學的視角，感受海島氣息。配合書展，紀州庵文學森林日前舉辦「風的方向，島的心事：馬祖進行式」講座，邀請多位創作者分享個人的馬祖經驗。
紀州庵文學森林表示，本次書展配合《文訊》雜誌11月號專題推出「風的方向，島的心事：馬祖進行式」講座。馬祖藝術家陳益輝簡介他由戰地前線特有的軌條砦和水泥墩為靈感創作出的裝置藝術「築巢」，表現在戰地情境中人們成長形塑出的獨特文化。講座主持人謝昭華分享了《文訊》專題「馬祖──婆娑群島，語言的邊界」的編務緣起，還有4位創作者分別以各自的經驗深入分享。
陳天順以父母的戰地經驗為基，闡述了對馬祖複雜的情緒，離島多年後，在妻子的鼓勵下，以生動的方式創作出了《雷盟弟的戰地童年》。董逸馨從研究所畢業回島已經17年，經營咖啡館做為文創基地，以身體重新尋找過往外公在島上的足跡，同時也創造著新的路徑。掐米除經營「掐米亞店」的YouTube頻道，推廣閩東語和馬祖文化外，也創作了雙語繪本《貓囝趁錢》，努力以平易近人的方式轉譯文化。詩人謝銘以〈淺談在地文學的可能〉一文，點出意象如何使在地環境、記憶和文化的深刻書寫得以可能。活動尾聲，4位講者再分別圍繞著風土、人文、旅行和創作為題，置身於現在，不僅回首馬祖過往的戰地記憶，同時也強調和提出如何轉化、輸出島嶼人文可能的未來。
紀州庵文學森林表示，為慶祝14週年館慶，11月15日、16日將舉辦「古蹟live音樂會」，由臺灣聲樂家攜手臺灣詩人聯手創作動人樂音。現場還有「森之市」市集，連江縣政府文化處設置也設置藝術島攤位，邀請民眾前來共襄盛舉。活動資訊可上紀州庵文學森林官網查詢。
