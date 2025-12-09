在臺深耕逾35載 美籍魏捷茲教授獲頒「馬偕計畫」永久居留證

【民眾新聞網方健龍新竹報導】為感念早期馬偕博士漂洋過海來臺奉獻的精神，並肯定長期在臺無私付出的外籍人士，移民署依循「馬偕計畫」日前由中區事務大隊副大隊長林萬益代表頒發外僑永久居留證給美國籍魏捷茲(James R. Wikerson)教授，致上最高敬意並感謝魏教授長達35年在臺推動教育、人文研究與人才培育上的卓越貢獻。

魏捷茲教授曾任國立清華大學人類學研究所副教授，自年輕時即遠渡重洋來到臺灣，將畢生的學術熱情與專業知識傾注於這片土地，長期投入臺灣社會與歷史研究，並深度參與地方文化推廣。移民署肯定魏捷茲教授多年在臺灣對教育與研究的無私付出，完全符合「馬偕計畫」精神，特別於近日頒發註記「國內大眾運輸工具及公立育樂場所優待」的外僑永久居留證，以表彰他的貢獻。

魏捷茲教授的專業領域橫跨歷史人類學、歷史人口學與臺灣漢人社會文化研究，著有多篇具影響力的學術成果。他特別關注新竹竹塹地區的歷史脈絡與人文變遷，也曾參與中央研究院民族學研究所的多項研究計畫，致力於推動臺灣史與社會文化相關的學術交流。

為鼓勵青年學者進行論文與田野調查，魏捷茲教授更與清華大學校友陳昱仁共同設立「魏捷茲教授暨陳昱仁校友獎學金」，補助研究生進行基層社會、地方文化與人類學相關研究，深受學界與學生愛戴。

移民署中區事務大隊副大隊長林萬益特地從臺中前來新竹頒證，魏捷茲教授是清華大學創立「社會人類學研究所」時的第一位專任教授，也是當時少見用全中文教書的外籍教授，目前已退休10年，在學校兼課到最近2年才正式退休。頒證時他以一口流利的中文分享過去於民國76年來臺學習中文的種種經歷。

副大隊長林萬益表示，魏教授長期在臺耕耘，不僅培育無數學子，也致力於臺灣文化與地方史研究，獲此殊榮可謂實至名歸。移民署將持續落實友善的新住民政策，讓更多像魏教授一樣熱愛臺灣、為臺灣奉獻的外籍人士，能在此安居樂業，共創更美好的未來。