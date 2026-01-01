在臺設籍新住民之外籍父母延長停留期間

內政部表示，自昨（一）日施行「外國人停留居留及永久居留辦法」第三條規定，放寬外國籍父母在臺停留期間最長為一年，可減輕在臺設有戶籍子女的外國人在懷孕期間及照顧二歲以下親生子女之負擔，只要外國人持停留期限在六十日以上、未經簽證核發機關加註限制不准延期或其他限制的有效簽證入國，其子女「在臺設有戶籍」，且有「懷孕」或「育有二歲以下親生子女」資格的外國人，均可在臺停留期限屆滿一八○日前，向移民署各直轄市、縣（市）服務站申請延長停留期間。

內政部說明，許多新住民家庭因需照顧年幼子女、產後身體調養或配偶須外出工作，而面臨育兒支援有限的情形，為展現政府保障新住民權益的決心，讓符合條件的外國籍父母延長在臺停留期間。