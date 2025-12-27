在舞步之間看見幻象！簡子勛首演雙人舞〈蜃景〉 漂鳥舞蹈平台登場
記者/葉佳欣報導
由文化部指導，國立新竹生活美學館主辦的「舞躍大地舞蹈創作比賽」，為支持藝術新銳延續賽後創作能量、與世界舞台接軌，與漂鳥舞蹈平台合作，邀請前瑞典哥德堡舞團舞者凃力元陪伴2025舞躍大地入選的編舞者簡子勛，發展雙人舞新作〈蜃景〉(Shangri-La)，於12月21日在臺灣戲曲中心小表演廳(臺北市士林區文林路751號)，登上漂鳥舞蹈平台Selection單元進行首演。
國立新竹生活美學館葉于正館長表示，扶植青年藝術發展、支持藝文創作創新是文化部十分重視的施政方向。自2018年起，美學館為增進「舞躍大地舞蹈創作比賽」得獎者的視野歷練:邀請深具發展潛力的編舞者及舞者，擔任2018、2020、2022臺灣舞蹈平台見習生；並辦理舞躍島嶼藝術入校，邀請「身體處方」、「藝向舞集」前進馬祖、金門，平衡區域文化發展；也邀請2023舞躍大地得獎編舞家陳主晨，利用國立臺灣歷史博物館授權的典藏音樂進行《歲月承載體》編創。希望能透過這些挹注青年編舞家專業資源的規劃，實踐建立文化自信、壯大臺灣內容的願景，同時開創舞躍大地辦理26屆之後的嶄新未來。
今年度舞躍大地與漂鳥舞蹈平台的合作，是由前瑞典哥德堡舞團舞者凃力元擔任導師，透過辦理編創工作坊、安排合適的增能及學習課程，提升青年編舞家簡子勛的創作能量，或至排練現場觀看創作過程且適時給予作品建議。此外，也提供舞台技術顧問、履歷翻譯潤稿等實務支援，支持優秀創作者更為穩健地往下一個里程碑邁進。
青年編舞家簡子勛畢業於國立臺北藝術大學舞蹈學系，目前就讀臺北市立大學舞蹈學系碩士班，經過合作計畫，發表的雙人舞新作〈蜃景〉，獲得為2027高雄城市芭蕾舞團點子鞋系列創作作品。〈蜃景〉創作由舞者葉嘉晟、何亭蓁演出，闡述在一顆會旋轉的浮空島上，兩位巨人為該不該用閃電煮太陽，齜牙咧嘴地吵架、各說各話。眾神為了巨人們止戰引發的天崩地裂頭痛難忍，只好一邊嚐辣椒、一邊開會。某位詩人凝視這混亂百年，終於悟道:對於虛幻的追求，皆一場空。
本次活動有來自臺灣、南韓、馬來西亞、香港、美國、法國、西班牙、義大利、德國、保加利亞等14個國家，共34位編舞家、26個作品參與，將促成未來與16個國際舞蹈平台及藝術節的交流互動，創造更為廣闊多元的國際連結。
