「在花蓮，找回自己的樣子」8大主題影像徵件 延長至2月底加碼送好禮

▲「在花蓮•找回熱血無限的自己」系列之一。

【記者 周澄予／花蓮 報導】你到花蓮旅遊，是只想放空躺平，還是熱血探索山海？花蓮縣政府推動「繁花盛開計畫」，推出【在花蓮，找回_____的自己】8大主題創意照片徵件活動，邀請民眾用影像記錄在花蓮 8 種不同的旅遊心境。活動徵件時間延長至115年2月28日，橫跨元旦及農曆春節假期，並加碼多項好禮，鼓勵更多旅人與在地居民走進花蓮、按下快門，在山海日常中捕捉花蓮最動人的瞬間！

▲「在花蓮•找回感動時刻的自己」系列之一。

這次活動以「找回自己」為核心概念，從旅遊節奏、生活狀態到情感連結，規劃8大主題，包含：「在花蓮•找回只想躺平的自己」、「在花蓮•找回放棄飲控的自己」、「在花蓮•找回感動時刻的自己」、「在花蓮•找回熱血無限的自己」、「在花蓮•找回塞爆行李的自己」、「在花蓮•找回掌握方向的自己」、「在花蓮•找回看不見的自己」、「在花蓮•找回靈魂伴侶的自己」，呈現花蓮多元場景，包括海岸、山林、田野及日常生活，讓觀者感受到「在花蓮，找回生活中最真實的自己」的理念。

▲「在花蓮•找回塞爆行李的自己」系列之一。

觀光處長余明勲表示，此次活動不僅呈現花蓮豐富的自然景觀與人文風貌，更希望藉由影像引領民眾在日常生活中找回自我、感受花蓮的魅力，希望每位到花蓮的遊客或在地居民，都能透過影像捕捉的瞬間，重新認識花蓮的美好，也藉此延伸旅遊與生活的體驗。

只要在 Facebook 「花蓮觀光粉絲團」公開分享符合主題的照片並標註指定hashtag（詳見粉絲專頁說明），即可參加，活動辦法如下：帳號需設為公開，每位參加者需針對每篇創意主題上傳照片並加入指定 hashtag，每篇貼文均單獨選出獎項包含：金獎1名2000元禮券、銀獎1名1000元禮券、銅獎3名神農生活花蓮理想門市家常牛肉麵與綜合羊羹組兌換券、優勝8名贈送小石花城市IP好禮，限定小石花漁夫帽、小石花瓷盤、溫泉劵及小石花便當盒/小石花環保杯等 。

▲「在花蓮•找回放棄飲控的自己」系列之一。

此次活動不僅是對花蓮美景與在地生活的記錄，也提供民眾透過創意影像參與城市故事的機會，鼓勵大家在忙碌生活中找回自己的感動瞬間與熱情時刻，花蓮縣政府期望藉由「繁花盛開計畫」持續強化花蓮作為旅遊與生活目的地的品牌形象，並透過民眾參與、分享與互動，擴大花蓮在地文化的能見度。

更多活動資訊與投稿方式，請前往繁花盛開官網（https://hlwebloom.tw）、花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour）或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ ) ，踴躍參與、分享你的花蓮生活瞬間。（照片：花蓮縣政府觀光處提供）