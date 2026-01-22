『在花蓮，找回_____的自己』影像徵件持續徵集 用鏡頭記錄花蓮的美好瞬間

『在花蓮，找回_____的自己』八大主題感性影像徵件活動，自推出以來持續引發民眾關注與參與，許多遊客與在地居民透過影像分享在花蓮旅行與生活中的真實感受，活動自即日起至一一五年二月二十八日止，於「花蓮觀光粉絲團」Facebook 平台辦理徵件，邀請尚未參與的民眾把握時間投稿，一同用照片寫下屬於自己的花蓮故事。

活動以「找回自己」為核心概念，規劃八大生活感性主題，包含放鬆療癒、飲食享受、感動時刻、熱血行動、購物樂趣、人生方向、內在探索與陪伴關係（宴圖），呈現花蓮多元而細膩的生活樣貌，透過不同視角的影像紀錄，讓花蓮的海岸、山林、田野與日常生活場景，轉化為一張張有溫度的影像。

廣告 廣告

觀光處長余明勳表示，花蓮不只是旅遊目的地，更是一個能讓人重新整理心情、回到生活本質的地方，透過影像徵件活動，希望讓每位參與者在拍照的同時，也重新感受當下，找回屬於自己的生活狀態，並將這份感動分享給更多人。

活動採 Facebook 平台公開徵件方式，參加者需於「花蓮觀光粉絲團」活動說明規定期間內，公開分享符合主題之照片並標註指定 hashtag，即可完成投稿，每一主題貼文將分別選出金獎一名（二,000 元禮券）、銀獎一名（一,000 元禮券）、銅獎三名（神農生活花蓮理想門市家常牛肉麵與綜合羊羹組兌換券），另選出八 名優勝贈送小石花城市 IP 精選好禮，包含漁夫帽、瓷盤、便當盒或環保杯及溫泉券等。

透過持續徵集民眾作品，不僅能累積花蓮的生活影像紀錄，也能深化城市品牌精神，誠摯邀請民眾踴躍參與，累積屬於這座花蓮的生活紀錄，讓花蓮的美不只存在於風景中，也存在於人與生活之間，誠摯邀請大家拿起相機或手機，分享你在花蓮找回的那個自己。

更多活動資訊與投稿方式，請前往繁花盛開官網（https://hlwebloom.tw）、花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour）或花蓮旅遊小助理( https://hualien.travel/ai-service/ ) 。