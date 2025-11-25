在菲從事人口販運與詐騙 CNN直擊中國黑幫大老豪宅

菲律賓 / 綜合報導

美國有線電視新聞網CNN記者，最近直擊中國黑幫大老「黃志揚」，在菲律賓居住的豪宅。豪宅內富麗堂皇，挑高客廳、大臥室、兒童房，地下室設有酒窖，戶外還有一座奧運規格游泳池。報導指出，「黃志揚」從事人口販運和網路詐騙，還曾協助前華裔市長「郭華萍」逃亡到海外。

一進門，就能看到擺了好幾尊，各路神明神像的神明廳，挑高的客廳天花板，掛著一盞水晶燈，底下擺放木製桌椅組，牆上掛著氣派山水畫，CNN記者蒙哥馬利說：「這棟豪宅曾屬於一名中國男子，他被控販賣數千人，從事亞洲惡名昭彰的詐騙行業，強迫受害者在這座，位於菲律賓中部的龐大宅邸內，從事愛情和加密貨幣詐騙活動。」

美國有線電視新聞網CNN記者，直擊中國黑幫大老黃志揚，在菲律賓的犯罪活動總部，CNN記者蒙哥馬利說：「非常豪華，寬敞。」菲律賓反組織犯罪委員會官員說：「是啊，因為這是大老的地盤。」黃志揚居住的豪宅裡，有挑高客廳，寬敞大臥室兒童房，還有神明廳，地下室有座空蕩蕩的酒窖，架上還有好幾桶，沒有帶走的蛇酒，在地下室的另一邊，甚至還有一間豪華卡拉OK包廂，戶外則有一座奧運規格游泳池。

CNN記者蒙哥馬利說：「要把一座這樣的游泳池藏起來，還真不容易。」而在這一切亮麗浮華之下，藏著一條地下隧道，這是一條專為黃志揚，打造的逃生通道，菲律賓反組織犯罪委員會官員說：「所以，這是一條逃生通道。」黃志揚曾被揭露，協助被控擔任中國間諜的菲律賓前華裔市長郭華萍逃亡到海外，而黃志揚在菲律賓，被控洗錢詐欺和人口販運等，多項重罪罪名，官方對他發出逮捕令，外媒先前曾報導，他疑似躲藏在台灣。

